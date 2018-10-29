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В Речицком районе пенсионерке, которая заявила в РОВД о краже, грозит административная ответственность
30.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
82-летняя жительница Прокиселя обратилась в РОВД с заявлением: пока она отсутствовала, неизвестный разбил окно, забрался внутрь и обокрал жилище. Среди похищенного значились 245 рублей и 6 килограммов мяса.
Как прокомментировал заместитель начальника РОВД Андрей Семков, по подозрению в краже был задержан местный безработный 44-летний житель. В вечеру того же дня у него был найден один литр самогона, который по словам мужчины, остался от шести литров, похищенных у пенсионерки. Позднее в доме пожилой женщины было обнаружено еще несколько литров этого же спиртного.
Сейчас проводится проверка и решается вопрос, привлекать ли пострадавшую к административной ответственности за изготовление и незаконное распространение самогона.
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В Речицком районе пенсионерке, которая заявила в РОВД о краже, грозит административная ответственность
82-летняя жительница Прокиселя обратилась в РОВД с заявлением: пока она отсутствовала, неизвестный разбил окно, забрался внутрь и обокрал жилище. Среди...
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