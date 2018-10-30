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SEHA-лига: БГК им. Мешкова обыграл «Вардар»
Новости Беларуси. БГК имени Мешкова разгромил македонский «Вардар» в рамках SEHA-лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Встреча прошла на паркете брестского спорткомплекса «Виктория». Подопечные Маноло Каденаса с первых секунд контролировали ход поединка и уверенно переиграли соперника 35:20.
Правда, составы обеих команд были далеки от идеальных. За брестчан сыграли по большей степени «вторые» номера команды. А вот команда из Македонии на матч в Брест привезла только десять игроков.
В турнирной таблице SEHA-лиги БГК после семи сыгранных матчей идет на пятой позиции.
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Новости Беларуси. БГК имени Мешкова разгромил македонский «Вардар» в рамках SEHA-лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Встреча прошла на паркете брестского...
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