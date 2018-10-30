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С заботой и пониманием. В школе Молодечненского района помогают адаптироваться ученикам с ограниченными возможностями

30.10.2018 22:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Пока в качестве эксперимента, но уже с хорошими результатами. В Молодечненском районе одно из учреждений образования организовало учебный процесс, где в классах одновременно учатся обычные школьники и дети с ограниченными возможностями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С заботой и пониманием. В школе Молодечненского района помогают адаптироваться ученикам с ограниченными возможностями

Такой опыт специалисты считают успешным. Подробнее – в видеоматериале

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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Пока в качестве эксперимента, но уже с хорошими результатами. В Молодечненском районе одно из учреждений образования организовало учебный...
 
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