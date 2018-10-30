БГК имени Мешкова разгромил одного из фаворитов SEHA-лиги македонский «Вардар» со счетом 35:20.



Фото: БГК имени Мешкова

Уже после первого тайма брестчане вели в матче с одним из лидеров турнира с разницей в 10 мячей, а после перерыва только увеличили преимущество.

БГК имени Мешкова: Мацкевич, Черепенько (н. в.), Корсак; Будейко (4), Ященко (4), Бочко (5), Ивич (2), Шумак (1), Баранов (5), Разгор (6), Мочалов (1), Обранович, Дорофеев (1), Сельвесюк (4), Лощаков, Куран (2).

«Вардар»: Димов (2), Кукуловски (1), Недановски (1), Поповски (4), Калифа, Крстевски, Войводич (5), Атанасовски (4), Мишевски (3), Кизич.

После семи туров брестчане занимают пятое место в таблице.