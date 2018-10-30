ЖИЖМА. От литовского истока к белорусским берегам (Фото, Видео)





Река Жижма — самая крупная водоносная артерия Вороновщины, длиною в 37 км. Она берет начало в Литве, а Беларуси протекает по территории трех районов Гродненщины: Вороновскому, Лидскому и Ивьевскому. Становимся на один день следопытами и вместе с нашим «воздушным репортером» встречаем Жижму на границе, следуем за ее красивыми изгибами и провожаем к соседям — на Лидчину.







Почти ведьма

У названия реки есть несколько версий происхождения.

Первая связана с самыми древними племенами финно-угров, проживавших на территории современной Беларуси. В основе гидронима Жижма — формант -ма, что на финно-угорском означало «берег», «земля».

Советский и литовский языковед Александрос Ванагас считает, что гидроним Жижма балтского происхождения, имеет соответствия на территории Литвы ( Žižma, Žiužma, Žiežmuo). Он связан с литовскими словами žiežti — «бурчать, злиться», žiežmara — «ведьма». По мнению Ванагаса, название реки принадлежит к ряду известных по многим индоевропейским языкам гидронимов со значением злости (таким, как русское Лютка).

Доктор филологических наук Александр Рогалев рассматривает название реки Жижма как древний композит, который состоит из двух корневых компонентов жиж +ма. Первый означает «вязкий ил, грязь» (сопоставим со словом жижа — вязкая густоватая жидкость), второй — «вода», «река».











Встречаются Lietuva с Беларусью







У самой границы с Литвой Жижма больше похожа на ручей. Она несмело пробирается по прибрежным зарослям к территории Беларуси, а потом ширится, неся свои прозрачные воды по Вороновскому району. Здесь, ближе к истокам, водится рыба-краснокнижница — ручьевая форель. За деревушкой Мариамполь участок Государственной границы с Литовской Республикой пролегает прямо по Жижме.







Хозяйке единственного жилого дома Брониславе Брониславовне Шилобрит из своего сада видны уже литовские земли. Она рассказала, что и в былые времена в Жижме не купались: очень уж холодная да мелкая она здесь. Через нее только на пастбище коров перегоняли. Сейчас перейдешь через реку — и уже за границей. Но нарушать пограничное законодательство нельзя, участок охраняется и патрулируется.











Извилистое русло, рыбные места



















Жижма петляет и извивается. То еле видна сквозь лесные массивы, то голубой лентой пронизывает равнины. Эти особенности ее русла позволяет запечатлеть фотосъемка квадрокоптером. С двухсотметровой высоты видны ее красивые изгибы.







К Жижме примыкают порядка 15-ти притоков. Один из них образует пруд в д. Ромашканцы, обрамленный хвойным лесом. Любители рыбной ловли приезжают сюда за толстолобиком и карпом. Вообще, в Жижме, кроме щуки, окуня, плотвы, красноперки, можно поймать пескаря, язя, ельца, голавля, ротана и даже густеру. Главное — места знать, утверждают рыбаки.



















Жижма питает живописный пруд в парке д. Гайтюнишки. Тишину этого красивого природного уголка нарушают лишь пение птиц и музыка воды: шум падающей с высоты шлюза Жижмы и журчание родника. За чистой водой люди приезжают сюда круглый год.





























Хранительница наследия Нонхартов







Самый уникальный прибрежный населенный пункт — маленькая деревенька в четырех километрах от границы — Гайтюнишки. В начале XVII века это было частное владение известного архитектора оборонительных сооружений, заведовавшего королевскими строениями в Вильно, Петра Нонхарта. В 1613 году голландец построил на этих землях дом-крепость. Этот уникальный памятник архитектуры сохранился до наших дней практически в неизменном виде. Внешне он напоминает миниатюрный замок с четырьмя круглыми башнями по углам. А поскольку он планировался как оборонительное сооружение, то украшения на фасаде отсутствуют, а стены достигают полутора метров в толщину. К сожалению, время не сохранило до наших дней оборонительную систему из рвов, каналов, валов.







После смерти Петра Нонхарта Гайтюнишки перешли к зятю, новогрудскому воеводе Ежи Хрептовичу. За три столетия много раз менялись хозяева дома-крепости, он постепенно утрачивал свое оборонительное значение. После Великой Отечественной войны здесь была организована школа механизаторов. С 1956 года в замке размещается республиканская психиатрическая больница «Гайтюнишки». В старин-ном здании находится административно-хозяйственный корпус. Внутри сохранились узкие коридоры, крутые лестницы, низкие своды подвала.

От Жижмы берут названья



















Географические названия никогда не бывают случайными, в них, как правило, отражены природные особенности местности. Народ-наблюдатель передал нам их. К примеру, топоним Лентишки — от литовского «иланкас» — залив реки. Сама деревенька и расположена в месте, где русло Жижмы делает петлю. Есть в Вороновском районе д. Пожижма.







— В основе названия моей родной деревни — гидроним. То есть, селение по Жижме. Известно оно с конца XVIII века. Можно полагать, что здесь, у реки, поселилась обедневшая шляхта, — рассказал краевед из Конвелишек Ромуальд Владиславович Бень. Он сорок лет работает учителем истории и обществоведения в Конвелишском УПК, интересуется топонимами Вороновщины, ведет в школе кружок «Следопыты».







— После присоединения белорусских земель к Российской империи начался так называемый «разбор шляхты», — делает экскурс в историю собеседник. — От этого привилегированного сословия требовались доказательства своего происхождения не на основе юридической системы ВКЛ, а по российским законам. Тех, кто не смог доказать свое шляхетское происхождение, лишали привилегированного положения, их записывали вольными хлеборобами, государственными крестьянами. Они получали надел земли.

Природным колоритом вдохновленные













В 50 метрах от реки — агроусадьба «На Жижме». Деревенский домик с участком в д. Довкшаны, стоявший особняком, вдохновил супругов Яковичей на открытие семейного бизнеса. Отличное место на лоне природы, окруженное лесом. Здесь дышится по-особенному, легко, отдыхать можно целой семьей, компаниями. На территории агроусадьбы построены уютные домики из натурального дерева, баня, есть озерцо, волейбольная площадка. А рядом — лес, река с оборудованным пляжем на берегу.











Любителям активного отдыха предложат рыбалку, охоту, прогулки на лошадях и велосипедах.

Сестры-соперницы

У рек Жижма и Гавья истоки в Шальчининкском районе Литвы. Практически с одной местности они берут свое начало и устремляются к Неману. В Вороновском районе даже существует легенда о двух реках-сестрах, которые наперегонки бросились от истоков к быстротечному Неману. Одна — через Вороновский район, другая — через Ивьевский. Старшая Гавья стремительно и уверенно несла свои воды, а Жижма петляла, извивалась, но не уступала сестре. Встретив на своем пути реку, выбившаяся из сил Жижма вздохнула: «Добежала до Немана!» «Нет, со мною встретилась», — поправила сестрицу Гавья. С этого места они объединили свои силы и все же достигли цели.



















Жижма действительно является правым притоком Гавьи. Реки сливаются на территории Ивьевского района, дальше впадают в Неман, пополняя его своими водами.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора, Олега БЕЛЬСКОГО и Сергея ГРИЧИКА.

Благодарим за помощь в сборе материала отдел землеустройства райисполкома, учителей истории Р.В. Беня и Р.И. Гришко, начальника пограничной заставы «Бенякони» Д.В. Анкудовича.