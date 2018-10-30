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На контроле трудовая и исполнительская дисциплина
30.10.2018 — Разное | Вороновская газета
С целью предотвращения и выявления нарушений трудовой и исполнительской дисциплины в Комитете государственного контроля Гродненской области с 1 ноября по 14 декабря будут работать телефоны «горячей линии»
в г. Гродно: (8-152) 79-88-16, 79-88-24 и 79-88-21,
по которым вы можете обратиться с вопросами и информировать об имеющихся нарушениях.
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С целью предотвращения и выявления нарушений трудовой и исполнительской дисциплины в Комитете государственного контроля Гродненской области с 1 ноября по 14...
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