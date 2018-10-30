На контроле трудовая и исполнительская дисциплина





С целью предотвращения и выявления нарушений трудовой и исполнительской дисциплины в Комитете государственного контроля Гродненской области с 1 ноября по 14 декабря будут работать телефоны «горячей линии»

в г. Гродно: (8-152) 79-88-16, 79-88-24 и 79-88-21,

по которым вы можете обратиться с вопросами и информировать об имеющихся нарушениях.