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2 ноября пройдут выборы в Молодежный парламент при Кореличском районном Совете депутатов и при Гродненском областном Совете депутатов

30.10.2018 — Разное | Полымя  
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С 15 октября по 2 ноября 2018 г. в Кореличском районе проводятся выборы Молодежного парламента при Кореличском районном Совете депутатов.

В учреждениях образования формируются участковые избирательные комиссии и списки избирателей, осуществляется выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты Молодежного парламента.

Кандидаты избираются по 14 округам, территориально совпадающими с избирательными округами, по которым избираются депутаты Кореличского районного Совета депутатов, и где расположены учреждения образования.

Учреждения образования являются избирательными участками.

В ходе второго этапа (29.10.2018 — 02.11.2018) избирательной кампании кандидаты проводят предвыборную работу в своих избирательных округах.

Окружные выборы осуществляются в ходе Единого дня голосования 2 ноября 2018 г. с 9.00 до 18.00.

Также в ходе Единого дня голосования 2 ноября пройдут выборы в состав Молодежного парламента при Гродненском областном Совете депутатов.

Кандидатом от Кореличского района выступает Яна Юрьевна Бабанская, учащаяся 9 «Б» класса ГУО «Средняя школа №1 г.п.Кореличи».

2 ноября пройдут выборы в Молодежный парламент при Кореличском районном Совете депутатов и при Гродненском областном Совете депутатов

Наталья Михайловна Ардюк
методист ГУ «Кореличский районный учебно-методический кабинет»

 
 
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С 15 октября по 2 ноября 2018 г. в Кореличском районе проводятся выборы Молодежного парламента при Кореличском районном Совете депутатов.
 
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