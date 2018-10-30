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В тюрьме США найден мертвым главарь бостонской мафии

30.10.2018 23:57 — Разное | Партизан  
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В тюрьме штата Западная Виргиния убили известного американского гангстера, бывшего босса бостонской мафии Джеймса "Уайти" Балджера.



В офисе прокурора по Северному округу Западной Вирдгинии заявили, что по факту смерти Балджера начато расследование, передает Boston Globe.

В Федеральном бюро тюрем США сообщили, что Балджер был обнаружен в бессознательном состоянии во вторник утром. Персонал немедленно начал проводить реанимационные мероприятия, однако безуспешно. Он был объявлен мертвым.

Три источника, знакомых с ходом расследования, сообщили, что в убийстве 89-летнего преступника подозревается один из заключенных, имеющий связи с мафией.

Джеймс "Уайти" Балджер был арестован в июне 2011 года. Он был признан виновным в 11 убийствах и десятках других преступлений, совершенных в период с 1973 по 1985 год, и приговорен к двум пожизненным заключениям. Балджер являлся лидером ирландской криминальной группировки Winter Hill, действовавшей в Бостоне, штат Массачусетс.

Согласно ФБР, Балджер был тайным осведомителем, начиная с 1975 года.


 
 
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В тюрьме штата Западная Виргиния убили известного американского гангстера, бывшего босса бостонской мафии Джеймса "Уайти" Балджера.
 
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