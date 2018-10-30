"Переработали на мясо для корма животным": в гомельском цирке от нагрузки умерла слониха Майя

Она была известна не только тем, кто приходил посмотреть представление. В День ее рождения, дрессировщики выгуливали слониху вокруг цирка. Так, фотографии с Майей есть у многих гомельчан.





Александр Тодорчук, борец за права животных, написал на своей странице в фейсбуке пост о смерти Майи. Он обвиняет руководство цирка в случившемся и просит прощения у слонихи за то, что волонтеры «не успели ее спасти».





Известно, что «Большой Венгерский цирк» завершил свои представления 14 октября. На афишах, которые не успели снять в городе, еще остались рекламные лозунги:





«Сложный, опасный и очень завораживающий трюк перешагивание по вазам, грациозные наклоны и еще много интересных хитростей от дружелюбной слонихи Майи!»





Как рассказали волонтеры, слониху Майю должны были перевести в реабилитационный центр еще несколько лет назад. Однако, чтобы заработать на представлениях, руководство продолжало дрессировать слониху и выводить на сцену. Неравнодушные безрезультатно собирали петиции, чтобы животное, наконец, перестали мучать. На момент смерти Майе было 44 года.





В СМИ сообщают, что в Гомельском цирке информацию о смерти не подтвердили. А вот городская ветслужба рассказала журналистам, что их сотрудники лично готовили документы о смерти животного.





Слониху утилизировали, как и обычный павший скот, на специальном заводе под Гомелем : Майю переработали на кормовую мясо-костную муку и выгрузили в общий контейнер с другими утилизированными животными. Этот мукой будут кормить другой скот.





Тодорчук написал следующие строки, которые, как он надеется заставят многих задуматься:





«Здесь Майю заставляли выполнять извращенные трюки, водили по улицам для рекламы садистских шоу. Кто-то покупал билеты и этим спонсировал издевательства и каждый удар металлическим крюком.





Мы надеялись освободить Майю и всех цирковых животных. Впрочем свободу от страданий ей принесла лишь смерть. Вчера на гастролях в белорусском Гомеле Майя умерла.





Мне жаль, Майа! Мы не смогли!





Мы не забудем!»



