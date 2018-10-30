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"Переработали на мясо для корма животным": в гомельском цирке от нагрузки умерла слониха Майя

30.10.2018 23:46 — Разное | Партизан  
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Во время гастролей Большого венгерского цирка в Гомеле умерла главная героиня – слониха Майя.

"Переработали на мясо для корма животным": в гомельском цирке от нагрузки умерла слониха Майя
Она была известна не только тем, кто приходил посмотреть представление. В День ее рождения, дрессировщики выгуливали слониху вокруг цирка. Так, фотографии с Майей есть у многих гомельчан.

Александр Тодорчук, борец за права животных, написал на своей странице в фейсбуке пост о смерти Майи. Он обвиняет руководство цирка в случившемся и просит прощения у слонихи за то, что волонтеры «не успели ее спасти».

Известно, что «Большой Венгерский цирк» завершил свои представления 14 октября. На афишах, которые не успели снять в городе, еще остались рекламные лозунги:

«Сложный, опасный и очень завораживающий трюк перешагивание по вазам, грациозные наклоны и еще много интересных хитростей от дружелюбной слонихи Майи!»

Как рассказали волонтеры, слониху Майю должны были перевести в реабилитационный центр еще несколько лет назад. Однако, чтобы заработать на представлениях, руководство продолжало дрессировать слониху и выводить на сцену. Неравнодушные безрезультатно собирали петиции, чтобы животное, наконец, перестали мучать. На момент смерти Майе было 44 года.

В СМИ сообщают, что в Гомельском цирке информацию о смерти не подтвердили. А вот городская ветслужба рассказала журналистам, что их сотрудники лично готовили документы о смерти животного.

Слониху утилизировали, как и обычный павший скот, на специальном заводе под Гомелем: Майю переработали на кормовую мясо-костную муку и выгрузили в общий контейнер с другими утилизированными животными. Этот мукой будут кормить другой скот.

Тодорчук написал следующие строки, которые, как он надеется заставят многих задуматься:

«Здесь Майю заставляли выполнять извращенные трюки, водили по улицам для рекламы садистских шоу. Кто-то покупал билеты и этим спонсировал издевательства и каждый удар металлическим крюком.

Мы надеялись освободить Майю и всех цирковых животных. Впрочем свободу от страданий ей принесла лишь смерть. Вчера на гастролях в белорусском Гомеле Майя умерла.

Мне жаль, Майа! Мы не смогли!

Мы не забудем!»


 
Теги: Гомель
 
 
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Во время гастролей Большого венгерского цирка в Гомеле умерла главная героиня – слониха Майя.
 
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