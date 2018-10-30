Знатный урожай бананов собрали на севере страны





Бананы созрели в сентябре в тепличном хозяйстве филиала «Весна-Энерго» РУП «Витебскэнерго». А цвести они начали еще в марте.





приводит слова управляющий тепличным хозяйством Юрия Хаменка телеканал «Саммит+ТВ». — Плоды были не такие большие, как в магазине, чуть поменьше — сантиметров 10-12. Но намного вкуснее были и ароматнее, чем в магазине. Потому что созрели на растении, —слова управляющий тепличным хозяйством Юрия Хаменка телеканал «Саммит+ТВ».





Банановодам Полоцка удалось собрать с одного растения 150 плодов. Они, правда, не попали в закрома Родины, а были съедены работниками предприятия.



