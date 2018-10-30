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Жительница деревни Новое Село купила себе семиэтажную башню
Сельчанка из Лиозненского района купила себе семиэтажную башню.
Семиэтажное строение бывшей радиорелейной станции общей площадью 248,5 квадратного метра и одноэтажное здание дизельной площадью 101,9 квадратного метра выставлялись одним лотом с понижением оценочной стоимости на 80%,
На этот объект, который продавало республиканское унитарное предприятие электросвязи «Белтелеком», претендовал единственный покупатель — сельчанка из Лиозненского района.
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Сельчанка из Лиозненского района купила себе семиэтажную башню.
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