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Фристайлистка, сломавшая позвоночник на Олимпиаде в Сочи, подала в суд на врачей

30.10.2018 22:06 — Разное | Партизан  
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Девушка утверждает, что не знала, что за два миллиона рублей в месяц ей гарантируют только занятия в зале. Российская спортсменка Мария Комиссарова, получившая перелом позвоночника на Олимпийских играх в Сочи, решила подать в суд на клинику, где она проходила реабилитацию. Фристайлистка считает, что её недостаточно проинформировали о ходе будущего лечения, из-за чего она потеряла время и деньги.


Мария Комиссарова. Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

— Если бы при заключении договора с клиникой доктора Блюма я понимала, что оплачиваю более двух миллионов рублей в месяц фактически за занятия в тренажёрном зале, которые не сделают меня снова здоровой и не позволят снова ходить, я бы ни при каких обстоятельствах не заключила бы этот договор в мае 2014 года. В СМИ проходила информация, что якобы я уже подавала иск против Блюма в Испании. Официально заявляю, что это не соответствует действительности. Иск в Невский районный суд Санкт-Петербурга — мой первый иск к клинике Блюма, — цитирует Комиссарову РИА "Новости".

Комиссарова потратила 627 тысяч евро за два года занятий, однако до сих пор остаётся прикованной к инвалидной коляске, пишет Лайф.ру .

Напомним, во время тренировки на зимних Олимпийских играх в Сочи Мария получила травму позвоночника. Спортсменка перенесла четыре операции.


 
 
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Девушка утверждает, что не знала, что за два миллиона рублей в месяц ей гарантируют только занятия в зале. Российская спортсменка Мария Комиссарова, получившая...
 
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