Фристайлистка, сломавшая позвоночник на Олимпиаде в Сочи, подала в суд на врачей





Мария Комиссарова. Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов





— Если бы при заключении договора с клиникой доктора Блюма я понимала, что оплачиваю более двух миллионов рублей в месяц фактически за занятия в тренажёрном зале, которые не сделают меня снова здоровой и не позволят снова ходить, я бы ни при каких обстоятельствах не заключила бы этот договор в мае 2014 года. В СМИ проходила информация, что якобы я уже подавала иск против Блюма в Испании. Официально заявляю, что это не соответствует действительности. Иск в Невский районный суд Санкт-Петербурга — мой первый иск к клинике Блюма, — цитирует Комиссарову РИА "Новости".





пишет Лайф.ру . Комиссарова потратила 627 тысяч евро за два года занятий, однако до сих пор остаётся прикованной к инвалидной коляске,Лайф.ру .





Напомним, во время тренировки на зимних Олимпийских играх в Сочи Мария получила травму позвоночника. Спортсменка перенесла четыре операции.



