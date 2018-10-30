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Митрополит Павел назначил себе викарием малоизвестного священника из Бреста. В Москве его высветили в епископы

30.10.2018 21:13 — Разное | Партизан  
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Священник Игнатий Лукович стал епископом Боровлянским, викарием Минской епархии.


Митрополит Павел (слева) и епископ Боровлянский Игнатий. Фото church.by.

25 октября в храме Христа Спасителя в Москве его высветил патриарх Кирилл.
Еще 15 октября члены Синода РПЦ заслушали доклад митрополита Павла о необходимости иметь викарного архиерея. Это такой епископ, который не имеет своей епархии и помогает другому епископу, пишет НН.

Иными словами, Игнатий Лукович будет помощником или даже заместителем митрополита Павла. Теми вопросами, которые не будет успевать решать Павел, теперь будет заниматься новый епископ. Ранее такие функции еще по старой памяти выполнял епископ Борисовский Вениамин, но у него теперь есть своя полноценная епархия.

Кто такой епископ Игнатий? Настоящее его имя Игорь Лукович. Ему 48 лет, он родом из Молодечно. По светскому образованию — радиомеханик. Учился в Минской духовной семинарии и Московской духовной академии.

Был пострижен в монахи архимандритом Гурием (на тот момент еще не епископом Новогрудском) в 1993 году. Получил монашеское имя Игнатий.

Преподавал в Минской духовной семинарии Историю русской церкви и литургики. В 2002 году стал настоятелем церкви Тихвинской иконы Божией Матери в Бресте. Возглавлял паломнический отдел Брестской епархии. Следует отметить, что организация паломничества и поездок по святым местам — весьма выгодный бизнес.

В своем обращении епископ Игнатий сказал следующее: «Сердечно и сыновне благодарю Высокопреосвященнейшего митрополита Филарета, Почетного Патриаршего Экзарха, и всех архипастырей Белорусского экзархата за доброе расположение ко мне.

Особенно хочется поблагодарить Высокопреосвященнейшего митрополита Павла, рекомендовавшего меня в качестве кандидата на рукоположение в епископский сан, за его отеческое и теплое отношение, так полюбившееся не только мне, но и всему белорусскому народу», — отметил Игнатий.

«Но более всего хочу поблагодарить Вас, Ваше Святейшество! В нынешний час испытаний не только для Русской Православной Церкви, но и для всего Православия, Вы своим спокойствием и мудростью показываете пример истинного архипастыря!» — обратился епископ Игнатий к патриарху Кириллу.


Сегодня в Беларуси насчитывается уже 14 правящих архиереев, помимо митрополита Павла, и 2 викарных. Игнатий станет вторым викарным епископом. Ранее единственным викарным архиереем являлся епископ Дятловский Петр, который помогает епископу Новогрудскому Гурию.


 
Теги: Брест
 
 
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Священник Игнатий Лукович стал епископом Боровлянским, викарием Минской епархии.
 
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