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Ученые назвали самый полезный витамин для сердца и сосудов

30.10.2018 23:29 — Разное | UDF  
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Фото: CC0 / ivabalk /
Доля витамина D в организме оказалась одним из самых сильных факторов влияния на здоровье сердца и сосудов и способность выдерживать длительные нагрузки. К такому выводу пришли кардиологи, опубликовавшие статью в журнале EJPC.

"Наше исследование показывает, что большие количества витамина D в организме статистически связаны с более высокой выносливостью. Вдобавок все хорошо знают, что он благотворно влияет на кости и сердце. Поэтому всем людям стоит поддерживать его уровень, используя пищевые добавки или просто почаще выходя на солнце", — рассказывает Амр Мараван (Amr Marawan) из университета Вирджинии (США).

Рыбий жир и витамин D, как показывают исследования последних лет, обладают множеством полезных свойств, о которых ученые ранее не подозревали. К примеру, они выяснили, что витамин D понижает вероятность смерти от инфаркта, замедляет развитие рассеянного склероза и защищает мозг алкоголиков от дальнейших повреждений.

Молекулярные биологи из США обнаружили, что витамин D может играть ключевую роль в защите клеток организма от старения и его последствий, в том числе от развития рака. К таким выводам они пришли, наблюдая за червями, которых кормили "убойными" дозами этого витамина. Вдобавок рыбий жир может защищать от развития диабета и ряда других болезней.

Мараван и его коллеги открыли еще одно позитивное качество витамина D, наблюдая за здоровьем и физическим состоянием двух тысяч добровольцев, участвовавших в мониторинговом проекте NHANES в первой декаде 2000-х годов.

Он проводился среди медсестер и медработников. Участники мониторинга регулярно проходили всесторонние обследования и тесты на выносливость, а также сообщали врачам о диете, уровне физической активности и вредных привычках. Обширный набор данных, собранных организаторами NHANES, помог понять, как витамин D влияет на здоровье.

Выяснилось, что чем больше витамина D присутствовало в организме участников исследования, тем лучше они переносили нагрузки.

К примеру, самые большие любители рыбьего жира примерно в три раза лучше выступали в тестах на "дыхалку", максимальное потребление кислорода, чем остальные участники опытов. Что интересно, подобные различия наблюдались во всех возрастных и половых категориях, что говорит об одинаковой пользе витамина D и для молодых, и для пожилых мужчин и женщин.

Ученые подчеркивают, что подобные опыты не говорят о том, что рыбий жир или другие пищевые добавки с витамином D можно бездумно употреблять в любых количествах, — при их избытке в организме развиваются серьезные нарушения, обнуляющие все плюсы от приема этих препаратов. В ближайшее время кардиологи планируют вычислить оптимальную дозу витамина D, максимально улучшающую выносливость, но не вызывающую побочных эффектов.

 
 
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К такому выводу пришли кардиологи, опубликовавшие статью в журнале EJPC.
 
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