Ученые назвали самый полезный витамин для сердца и сосудов

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— рассказывает(Amr Marawan) из университета Вирджинии (США).Рыбий жир и витамин D, как показывают исследования последних лет, обладают множеством полезных свойств, о которых ученые ранее не подозревали. К примеру, они выяснили, что витамин D понижает вероятность смерти от инфаркта, замедляет развитие рассеянного склероза и защищает мозг алкоголиков от дальнейших повреждений.Молекулярные биологи из США обнаружили, что витамин D может играть ключевую роль в защите клеток организма от старения и его последствий, в том числе от развития рака. К таким выводам они пришли, наблюдая за червями, которых кормили "убойными" дозами этого витамина. Вдобавок рыбий жир может защищать от развития диабета и ряда других болезней.Мараван и его коллеги открыли еще одно позитивное качество витамина D, наблюдая за здоровьем и физическим состоянием двух тысяч добровольцев, участвовавших в мониторинговом проекте NHANES в первой декаде 2000-х годов.Он проводился среди медсестер и медработников. Участники мониторинга регулярно проходили всесторонние обследования и тесты на выносливость, а также сообщали врачам о диете, уровне физической активности и вредных привычках. Обширный набор данных, собранных организаторами NHANES, помог понять, как витамин D влияет на здоровье.Выяснилось, что чем больше витамина D присутствовало в организме участников исследования, тем лучше они переносили нагрузки.К примеру, самые большие любители рыбьего жира примерно в три раза лучше выступали в тестах на "дыхалку", максимальное потребление кислорода, чем остальные участники опытов. Что интересно, подобные различия наблюдались во всех возрастных и половых категориях, что говорит об одинаковой пользе витамина D и для молодых, и для пожилых мужчин и женщин.Ученые подчеркивают, что подобные опыты не говорят о том, что рыбий жир или другие пищевые добавки с витамином D можно бездумно употреблять в любых количествах, — при их избытке в организме развиваются серьезные нарушения, обнуляющие все плюсы от приема этих препаратов. В ближайшее время кардиологи планируют вычислить оптимальную дозу витамина D, максимально улучшающую выносливость, но не вызывающую побочных эффектов.