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Онкобольной Николаев резко постарел

30.10.2018 23:24 — Разное | UDF  
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Юрий Николаев. Фото: globallookpress/Komsomolskaya Pravda
Телеведущий Юрий Николаев посетил премьеру фильма Надежды Михалковой "Проигранное место". 69-летнюю звезду не узнать.

В Москве прошел показ дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой. На мероприятии присутствовало много знаменитостей, в том числе и ее родители Татьяна и Никита Михалковы. Среди гостей также был замечен Юрий Николаев.

Для выхода в свет артист облачился в классический черный костюм, белую рубашку и темное пальто. Телеведущий, как настоящий джентльмен, привез шикарный букет для Надежды.

Присутствующие на мероприятии отметили,что Николаев очень изменился внешне. Он сильно похудел. На лице Юрия Александровича появилось много морщин. Судя по всему, борьба с раком отнимает много сил у звезды. Фанаты телеведущего обеспокоились его здоровьем. Они надеются, что с их кумиром все в порядке.

Напомним, что Николаев уже несколько ведет борьбу с онкологическим заболеванием. Ранее телеведущий рассказывал в интервью, что его недуг очень коварен – он не раз отступал, но потом возвращался вновь. Знаменитость полагает, что его заболевание может быть наследственным, ведь от рака умерла его мать.

Онкобольной Николаев резко постарел

Юрий Николаев. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Юрий Александрович не теряет силы духа, он не намерен отступать. Тем более дома его всегда ждет любящая жена Элеонора, которая не мыслит своей жизни без супруга. Не падать духом знаменитости помогает икона, привезенная из Греции, со Святой Горы Афон. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

 
 
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Телеведущий Юрий Николаев посетил премьеру фильма Надежды Михалковой.
 
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