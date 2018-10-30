Корабли НАТО остановят под Крымским мостом

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Фото: most.lifeНа Западе не утихает истерика по поводу Крымского моста. Фото: most.life





В следующем году откроется железнодорожная часть Крымского моста. Фото: most.life

Он заверил, что корабли НАТО в Азовском море не появятся.написал глава республики на своей странице в Facebook.Единственный способ проникнуть в Азовское море из Черного – пройти через Керченский пролив. Его ширина – около 15 километров. Именно это место, несмотря на непростые погодные условия и сложный грунт, было выбрано для строительства переправы.По сути, Крымский мост очерчивает границу между Черным и Азовским морями. Если предположить сценарий, при котором корабли Североатлантического альянса идут на отчаянный прорыв в акваторию Азова, то остановить их должны именно в Керченском проливе.Новенькая трасса возвышается над перекрестком двух морей уже полгода. В Киеве то и дело заявляют, что путепровод мешает украинскому судоходству. Причем некоторые горячие головы как в Незалежной, так и на Западе, уже грозились решить вопрос радикально, нанеся удар по Крымскому мосту.Вариантов здесь два: диверсия или открытая военная агрессия – сухопутный, воздушный или морской удар. Не стоит думать, что подобный сценарий - плод воспаленной фантазии любителей поиграть в "войнушку". Призыв разбомбить Крымский мост был еще в мае озвучен со страниц влиятельного издания Washington Examiner.По словам обозревателя, переправа позволяет России "физически и психологически" завладеть украинской территорией. Он предложил ударить в одной из точек моста, чтобы снизить количество жертв, но в то же время вывести его из эксплуатации.Запад, по всей видимости, держит радикальный вариант в уме. Несколько дней назад недалеко от Крымского моста был замечен самолет-разведчик "Посейдон". Он облетел побережье Крыма и Краснодарского края, приблизившись к главной базе российского Черноморского флота – Севастополю – на расстояние 35 километров.Автомобильную часть Крымского моста в мае 2018 года открыл президент России Владимир Путин. Глава государства лично проехал по дороге за рулем КамАЗа. С тех пор по трассе через Керченский пролив проехали уже более трех миллионов автомобилей. Почти 20% из них – грузовики.Сейчас продолжается строительство железнодорожной части моста: рабочие вбивают сваи, собирают металлоконструкции пролетов. Открытие намечено на следующий год. Через Крымский мост поезда свяжут Симферополь и другие города полуострова с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью, Екатеринбургом.