Фристайлистка, сломавшая позвоночник на Олимпиаде в Сочи, подала в суд на врачей



Мария Комиссарова. Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Российская спортсменка, получившая перелом позвоночника на Олимпийских играх в Сочи, решила подать в суд на клинику, где она проходила реабилитацию. Фристайлистка считает, что её недостаточно проинформировали о ходе будущего лечения, из-за чего она потеряла время и деньги.— цитирует КомиссаровуКомиссарова потратила 627 тысяч евро за два года занятий, однако до сих пор остаётся прикованной к инвалидной коляске, пишетНапомним, во время тренировки на зимних Олимпийских играх в Сочи Мария получила травму позвоночника. Спортсменка перенесла четыре операции.