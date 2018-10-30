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Глава Косово собирается в Минск на выездное заседание Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Косово Хашим Тачи примет участие в выездном заседании Мюнхенской конференции по безопасности, которое пройдет 31 октября - 1 ноября в Минске.
"С нетерпением жду своего первого визита в Беларусь. Спасибо Вам, посол Вольфганг Ишингер, за приглашение на Международную конференцию по безопасности в Минске", - написал косовский лидер во вторник в своем микроблоге вТвиттере.
"Процессы мира и примирения в Европе могут укреплять друг друга, а также обеспечивать мир на континенте. Все в Косово преисполнены решимости двигаться вперед по нашему пути евроатлантической интеграции", - отметил Х.Тачи.
В.Ишингер является председателем Мюнхенской конференции по безопасности.
Косово в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии.
Беларусь не признает независимость Косово и в 2008 году осудила одностороннее провозглашение суверенитета это края.
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Президент Косово Хашим Тачи примет участие в выездном заседании Мюнхенской конференции по безопасности, которое пройдет 31 октября - 1 ноября в Минске. "С...
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