Глава Косово собирается в Минск на выездное заседание Мюнхенской конференции по безопасности

Президент Косово Хашим Тачи примет участие в выездном заседании Мюнхенской конференции по безопасности, которое пройдет 31 октября - 1 ноября в Минске.

"С нетерпением жду своего первого визита в Беларусь. Спасибо Вам, посол Вольфганг Ишингер, за приглашение на Международную конференцию по безопасности в Минске", - написал косовский лидер во вторник в своем микроблоге вТвиттере.

"Процессы мира и примирения в Европе могут укреплять друг друга, а также обеспечивать мир на континенте. Все в Косово преисполнены решимости двигаться вперед по нашему пути евроатлантической интеграции", - отметил Х.Тачи.

В.Ишингер является председателем Мюнхенской конференции по безопасности.

Косово в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии.

Беларусь не признает независимость Косово и в 2008 году осудила одностороннее провозглашение суверенитета это края.