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В Италии при пожаре в порту сгорели несколько сотен автомобилей Maserati
В порту итальянской Савоны в результате пожара сгорели несколько сотен автомобилей Maserati, которые должны были доставить на Ближний Восток. Об этом
Причиной пожара стало короткое замыкание, возникшее на двух складах автомобилей из-за прошедшего прошлой ночью шторма,
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В порту итальянской Савоны в результате пожара сгорели несколько сотен автомобилей Maserati, которые должны были доставить на Ближний Восток.
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