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В Италии при пожаре в порту сгорели несколько сотен автомобилей Maserati

31.10.2018 00:02 — Разное | Tut.by  
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В порту итальянской Савоны в результате пожара сгорели несколько сотен автомобилей Maserati, которые должны были доставить на Ближний Восток. Об этом сообщает Savona News.

Причиной пожара стало короткое замыкание, возникшее на двух складах автомобилей из-за прошедшего прошлой ночью шторма, отмечает La Repubblica. Из-за этого начали взрываться аккумуляторы автомобилей, что привело к пожару. На месте происшествия работали 4 пожарные бригады, возгорание потушено.

 
 
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В порту итальянской Савоны в результате пожара сгорели несколько сотен автомобилей Maserati, которые должны были доставить на Ближний Восток.
 
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