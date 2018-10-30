



Белорусским банкам могут на законодательном уровне серьезно уменьшить количество и размер санкций, штрафов и неустоек, применяемых к заемщикам. С соответствующей инициативой выступил Комитет государственного контроля.

В настоящее время белорусское законодательство не содержит каких-либо ограничений по количеству и размерам штрафных санкций, которые банки могут применять к кредитополучателям. Этим и пользуются белорусские финансовые учреждения.

Как выяснили контролеры в ходе проведенного мониторинга, с ростом объемов кредитования и удешевлением стоимости кредитных средств отдельные банки стали шире использовать различные финансовые санкции к заемщикам, практически превратив их в дополнительный источник заработка.

Так, например, при нарушении срока погашения кредита многие банки применяют повышенную процентную ставку, размер которой порою может превышать ставку по кредиту в несколько раз. При этом некоторые банки включают в договора несколько видов штрафов за одно и то же нарушение.

Согласно подсчетам контролеров, в отдельных случаях совокупный размер уплаченных штрафов и пеней за нарушение условий кредитного договора может превышать размер самого кредита в несколько раз. Это является существенным обременением для заемщика. КГК считает недопустимым, когда размер штрафов и пеней, применяемых к заемщику несоразмерен характеру нарушений.

Так контролеры зафиксировали случай, когда кредитополучатель по просроченной задолженности выплачивал банку не только двойную процентную ставку по кредиту, но и пеню, превышающую ставку по кредиту в 28 раз.

КГК обеспокоен не только за физических лиц, но и за юридических. Последние именно из-за таких вот штрафов, пеней и неустоек вынуждены иногда уходить в банкротство. Доходило до того, что некоторые банки спустя несколько лет после погашения кредита вдруг предъявляли бывшему заемщику требования об уплате штрафов и неустоек.

Как отметил в ведомственном журнале "ГК" начальник управления контроля банковской деятельности и финансовых рынков КГК Владимир Волчек, во многих странах на законодательном уровне ограничен размер уплачиваемых заемщикам штрафов и пеней, а в Беларуси, где непростая ситуация с просроченной кредиторской задолженностью, напротив, дается банкам полная свобода на данном правовом поле.

К примеру, та же Россия еще в 2014 году ввела ограничения на уплачиваемые заемщиками штрафы за несвоевременное погашение кредита. Если на сумму долга начисляются проценты, то размер штрафных санкций в России не может превышать 20% годовых. Если же проценты по кредиту не начисляются, то пеня не может быть больше 0,1% за каждый день просрочки. А если кредитным договором предусмотрена уплата неустойки, то проценты по кредиту и вовсе не начисляются. При этом, если какой-нибудь банк все же включит в кредитный договор два вида ответственности за одно нарушение, то сам попадет под административную ответственность.

КГК считает, что в Беларуси Национальному банку также пора на законодательном уровне ввести ограничения по количеству и размерам штрафных санкций, применяемых банками к заемщикам за несвоевременное погашение кредита. Как скоро это будет сделано, пока сказать сложно. Но сомнений нет, что сделано будет, так как доводы КГК весьма убедительны. Тем более, что правительство уже давно и планомерно ведет работу над тем, чтобы у российского и белорусского бизнеса были равные условия хозяйствования.

Напомним, что на минувшей неделе вступили в силу изменения в Банковский кодекс, согласно которым банкам было запрещено менять ставки по кредитам в одностороннем порядке. Изменения нашли положительный отклик и в обществе, и среди бизнеса.