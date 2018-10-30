ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Депутаты Беларуси и Казахстана обсудили укрепление сотрудничества

31.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

В Минск прибыла делегация парламентариев из Казахстана. Со своими белорусскими коллегами они обсудили укрепление экономического сотрудничества между странами, передает телеканал «МИР 24». 

А обсуждать есть что: только в первом полугодии товарооборот между Минском и Астаной достиг 600 миллионов долларов. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Беларусь экспортирует в Казахстан молочные продукты, грузовые автомобили, тракторы, мясо, мебель и сахар. На территории Казахстана работает восемь совместных сборочных производств техники и оборудования.

А в Беларуси действует 45 предприятий с казахстанским капиталом. Объем инвестиций в экономику страны составил более 6 миллионов долларов.

«Продукция машиностроительной индустрии, легкой промышленности, мебель из Беларуси пользуется большим спросом среди казахстанских потребителей. Полагаю, что возможности торговли этим не исчерпываются. Можно находить все новые пути сотрудничества», – подчеркнул председатель Сената Парламента Казахстана Косым-Жомарт Токаев.

В свою очередь, председатель Совета Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович отметил, что необходимы взаимные меры господдержки.

«Может, какие-то необходимы взаимные меры государственной поддержки, то есть какие-то определенные преференции, для того чтобы не просто сказать: давайте будем делать на общих равных условиях. Может быть, особенно на первом этапе и поддержать где-то, для того чтобы этот ребенок самостоятельно встал на ноги и бежал», – выразил мнение белорусский чиновник.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А обсуждать есть что: в первом полугодии товарооборот между странами достиг $600 млн. Это больше, чем за аналогичный период 2017 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусским банкам могут обрезать "штрафной заработок"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика