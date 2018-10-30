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Депутаты Беларуси и Казахстана обсудили укрепление сотрудничества
31.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
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А обсуждать есть что: только в первом полугодии товарооборот между Минском и Астаной достиг 600 миллионов долларов. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Беларусь экспортирует в Казахстан молочные продукты, грузовые автомобили, тракторы, мясо, мебель и сахар. На территории Казахстана работает восемь совместных сборочных производств техники и оборудования.
А в Беларуси действует 45 предприятий с казахстанским капиталом. Объем инвестиций в экономику страны составил более 6 миллионов долларов.
«Продукция машиностроительной индустрии, легкой промышленности, мебель из Беларуси пользуется большим спросом среди казахстанских потребителей. Полагаю, что возможности торговли этим не исчерпываются. Можно находить все новые пути сотрудничества», – подчеркнул председатель Сената Парламента Казахстана Косым-Жомарт Токаев.
В свою очередь, председатель Совета Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович отметил, что необходимы взаимные меры господдержки.
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А обсуждать есть что: в первом полугодии товарооборот между странами достиг $600 млн. Это больше, чем за аналогичный период 2017 года.
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