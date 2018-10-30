Депутаты Беларуси и Казахстана обсудили укрепление сотрудничества

В Минск прибыла делегация парламентариев из Казахстана. Со своими белорусскими коллегами они обсудили укрепление экономического сотрудничества между странами, передает телеканал «МИР 24».

А обсуждать есть что: только в первом полугодии товарооборот между Минском и Астаной достиг 600 миллионов долларов. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Беларусь экспортирует в Казахстан молочные продукты, грузовые автомобили, тракторы, мясо, мебель и сахар. На территории Казахстана работает восемь совместных сборочных производств техники и оборудования.

А в Беларуси действует 45 предприятий с казахстанским капиталом. Объем инвестиций в экономику страны составил более 6 миллионов долларов.

«Продукция машиностроительной индустрии, легкой промышленности, мебель из Беларуси пользуется большим спросом среди казахстанских потребителей. Полагаю, что возможности торговли этим не исчерпываются. Можно находить все новые пути сотрудничества», – подчеркнул председатель Сената Парламента Казахстана Косым-Жомарт Токаев.

В свою очередь, председатель Совета Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович отметил, что необходимы взаимные меры господдержки.