От коммуналки и кредитов до перевода денег между карточками: для чего может пригодиться автооплата

Многие платежи владельцы карточек сегодня могут совершать в автоматическом режиме. От вас требуется только установить сумму, период и время проведения операции. Если все сделано верно, то на долгое время можно забыть о том, когда же последний день оплаты жировки или как успеть заплатить за телефон, чтобы не остаться без связи. FINANCE.TUT.BY выяснил, что именно можно оплачивать с помощью «автооплаты» и взимается ли комиссия за эту услугу.





Отметим сразу, что в большинстве банков «автооплата» бесплатна, но есть исключения. Чаще всего функция касается платежей, которые можно совершить в системе ЕРИП (коммуналка, интернет, мобильная связь и так далее), но многие банки позволяют погашать в автоматическом режиме кредиты, пополнять депозиты и даже делать переводы между картами.

Что важно помнить об автооплате

Платежная карта, с которой списываются средства (автооплата), должна быть активна.

На карточке должна быть сумма, достаточная для осуществления автооплаты. Деньги не списываются частично. Это значит, что если вам нужно заплатить 50 рублей, а сегодня на карточке есть только 48, то платеж не пройдет совсем.

Услуга «интернет-банк» не должна быть заблокирована, сервис системы ЕРИП должен быть доступен.

Всегда проверяйте корректность реквизитов необходимых платежей.

Банк Услуга «Автооплата» Стоимость Альфа-Банк Можно подключить в альфа-клике (обязательно должен быть включен альфа-чек). Для автооплаты подходят все платежи в системе ЕРИП, после совершения операции можно будет проставить период автооплаты и сумму. Без комиссии Банк БелВЭБ Есть «Автооплата МТС» — можно автоматически оплачивать связь в момент снижения баланса телефона меньше указанного уровня. Услуга «Автосбережение» — позволяет автоматически пополнить депозит согласно выбранным условиям. Без комиссии Банк Москва-Минск Любой платеж, совершенный в интернет-банкинге и мобильном приложении, можно добавить в автооплату. Без комиссии Банк Решение Можно настроить автооплату в мобильном банке/интернет-банке. Есть возможность оплачивать все услуги системы ЕРИП, а также совершать платежи по реквизитам. Без комиссии Белагропромбанк Автооплата устанавливается в мобильном приложении/интернет-банке. Совершенный платеж стоит добавить в «подписанные платежи» и назначить расписание на периодическую оплату. Без комиссии Беларусбанк Зарегистрировать услугу можно в инфокиосках банка или в нтернет-банкинге/мобильном банке. С помощью автооплаты можете оплачивать связь, кредиты, пополнять вклады, перевод денег между счетами банка, пополнение интернет-депозитов, платежи ЕРИП. Без комиссии Белгазпромбанк Автооплата устанавливается в интернет-банкинге. Можно оплачивать услуги ЖКХ, интернета, мобильной связи, кредитов Белгазпромбанка и другие платежи, которые вы добавите в «избранные» после их совершения. Без комиссии Банк ВТБ (Беларусь) Автооплата устанавливается в интернет-банкинге и инфокиоске. Можно оплачивать платежи системы ЕРИП, например, квартплату, моб. связь, интернет и другое. Без комиссии Идея Банк Автооплата устанавливается в мобильном приложении/интернет-банке. Можно оплачивать платежи системы ЕРИП, произвольные платежи (платежное поручение), кредиты, пополнять депозиты, карты и счета банка. Без комиссии МТБанк Автооплата устанавливается в интернет-банке на сайте new.mybank.by Можно оплачивать услуги в ЕРИП, произвольный платеж, переводы между картами банка. Без комиссии Паритетбанк Автооплата устанавливается в интернет-банке. Можно оплачивать услуги в ЕРИП, произвольный платеж, переводы между картами банка, после совершения добавив платеж в «избранные» Без комиссии Приорбанк Автооплата устанавливается в интернет-банке и моб.приложении. Можно оплачивать коммунальные платежи, мобильную связь и интернет, страховые взносы, кредитные платежи и многое другое. Есть возможность выбрать любой платёж из категории «Собственные платежи», настроить «Перевод на свою карту» или «Произвольный платёж». Без комиссии РРБ-Банк Автооплата возможна только связи МТС, через интернет-банк. Можно установить несколько номеров телефонов связи МТС Без комиссии Статусбанк Автооплата устанавливается в интернет-банке/мобильном банке. Можно настроить любые платежи, в том числе переводы между картами и пополнение депозита. Без комиссии Франсабанк Автооплата устанавливается в интернет-банкинге («периодические платежи»). Можно оплачивать любые платежи, доступные в интернет-банке. Без комиссии Белорусский народный банк Автооплата устанавливается в интернет-банке. Оплачивать можно все платежи интернет-банка, например, коммунальные платежи, финансовые платежи, мобильную связь и прочее. Без комиссии. Белинвестбанк Автооплата устанавливается в интернет-банке. Все платежи, производимые в системе ЕРИП, также перевод с карты на карту, оплата кредитов, произвольные платежи. 0.10 руб за 1 операцию. БСБ Банк Автооплата устанавливается в мобильном приложении. Оплачивать можно платежи системы ЕРИП. Без комиссии БТА Банк Автооплата устанавливается в интернет-банке. Совершенный платеж стоит добавить в «подписанные платежи» и назначить расписание на периодическую оплату. Без комиссии БПС-Сбербанк Автооплата устанавливается в «Сбербанк Онлайн», ее можно назначить только по «подписанным платежам». В «подписанные» можно добавить любой платеж, совершенный в приложении. 0.05 руб. за 1 операцию.

Банк Услуга «Автооплата», стоимость Альфа-Банк Можно подключить в альфа-клике (обязательно должен быть включен альфа-чек). Для автооплаты подходят все платежи ЕРИП, после совершения операции можно будет проставить период автооплаты и сумму. Без комиссии Банк БелВЭБ Есть «Автооплата МТС» — можно автоматически оплачивать связь в момент снижения баланса телефона меньше указанного уровня. Услуга «Автосбережение» — позволяет автоматически пополнить депозит согласно выбранным условиям. Без комиссии Банк Москва-Минск Любой платеж, совершенный в интернет-банкинге и мобильном приложении, можно добавить в автооплату. Без комиссии Банк Решение Можно настроить автооплату в мобильном банке/интернет-банке. Есть возможность оплачивать все услуги системы ЕРИП, а также совершать платежи по реквизитам. Без комиссии Белагропромбанк Автооплата устанавливается в мобильном приложении/интернет-банке. Совершенный платеж стоит добавить в «подписанные платежи» и назначить расписание на периодическую оплату. Без комиссии Беларусбанк Зарегистрировать услугу можно в инфокиосках банка или в нтернет-банкинге/мобильном банке. С помощью автооплаты можете оплачивать связь, кредиты, пополнять вклады, перевод денег между счетами банка, пополнение интернет-депозитов, платежи ЕРИП. Без комиссии Белгазпромбанк Автооплата устанавливается в интернет-банкинге. Можно оплачивать услуги ЖКХ, интернета, мобильной связи, кредитов Белгазпромбанка и другие платежи, которые вы добавите в «избранные» после их совершения. Без комиссии Банк ВТБ (Беларусь) Автооплата устанавливается в интернет-банкинге и инфокиоске. Можно оплачивать платежи системы ЕРИП, например, квартплату, моб. связь, интернет и другое. Без комиссии Идея Банк Автооплата устанавливается в мобильном приложении/интернет-банке. Можно оплачивать платежи системы ЕРИП, произвольные платежи (платежное поручение), кредиты, пополнять депозиты, карты и счета банка. Без комиссии МТБанк Автооплата устанавливается в интернет-банке на сайте new.mybank.by Можно оплачивать услуги в ЕРИП, произвольный платеж, переводы между картами банка. Без комиссии Паритетбанк Автооплата устанавливается в интернет-банке. Можно оплачивать услуги в ЕРИП, произвольный платеж, переводы между картами банка, после совершения добавив платеж в «избранные» Без комиссии Приорбанк Автооплата устанавливается в интернет-банке и моб.приложении. Можно оплачивать коммунальные платежи, мобильную связь и интернет, страховые взносы, кредитные платежи и многое другое. Есть возможность выбрать любой платёж из категории «Собственные платежи», настроить «Перевод на свою карту» или «Произвольный платёж». Без комиссии РРБ-Банк Автооплата возможна только связи МТС, через интернет-банк. Можно установить несколько номеров телефонов связи МТС Без комиссии Статусбанк Автооплата устанавливается в интернет-банке/мобильном банке. Можно настроить любые платежи, в том числе переводы между картами и пополнение депозита. Без комиссии Франсабанк Автооплата устанавливается в интернет-банкинге («периодические платежи»). Можно оплачивать любые платежи, доступные в интернет-банке. Без комиссии Белорусский народный банк Автооплата устанавливается в интернет-банке. Оплачивать можно все платежи интернет-банка, например, коммунальные платежи, финансовые платежи, мобильную связь и прочее. Без комиссии Белинвестбанк Автооплата устанавливается в интернет-банке. Все платежи, производимые в системе ЕРИП, также перевод с карты на карту, оплата кредитов, произвольные платежи. 0.10 руб за 1 операцию. БСБ Банк Автооплата устанавливается в мобильном приложении. Оплачивать можно платежи системы ЕРИП. Без комиссии БТА Банк Автооплата устанавливается в интернет-банке. Совершенный платеж стоит добавить в «подписанные платежи» и назначить расписание на периодическую оплату. Без комиссии БПС-Сбербанк Автооплата устанавливается в «Сбербанк Онлайн», ее можно назначить только по «подписанным платежам». В «подписанные» можно добавить любой платеж, совершенный в приложении. 0.05 руб. за 1 операцию.

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