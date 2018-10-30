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От коммуналки и кредитов до перевода денег между карточками: для чего может пригодиться автооплата

31.10.2018 07:00 — Разное | Tut.by  
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Многие платежи владельцы карточек сегодня могут совершать в автоматическом режиме. От вас требуется только установить сумму, период и время проведения операции. Если все сделано верно, то на долгое время можно забыть о том, когда же последний день оплаты жировки или как успеть заплатить за телефон, чтобы не остаться без связи. FINANCE.TUT.BY выяснил, что именно можно оплачивать с помощью «автооплаты» и взимается ли комиссия за эту услугу.


Отметим сразу, что в большинстве банков «автооплата» бесплатна, но есть исключения. Чаще всего функция касается платежей, которые можно совершить в системе ЕРИП (коммуналка, интернет, мобильная связь и так далее), но многие банки позволяют погашать в автоматическом режиме кредиты, пополнять депозиты и даже делать переводы между картами.

Что важно помнить об автооплате

  • Платежная карта, с которой списываются средства (автооплата), должна быть активна.
  • На карточке должна быть сумма, достаточная для осуществления автооплаты. Деньги не списываются частично. Это значит, что если вам нужно заплатить 50 рублей, а сегодня на карточке есть только 48, то платеж не пройдет совсем.
  • Услуга «интернет-банк» не должна быть заблокирована, сервис системы ЕРИП должен быть доступен.
  • Всегда проверяйте корректность реквизитов необходимых платежей.

Банк

Услуга «Автооплата»

Стоимость

Альфа-Банк

Можно подключить в альфа-клике (обязательно должен быть включен альфа-чек). Для автооплаты подходят все платежи в системе ЕРИП, после совершения операции можно будет проставить период автооплаты и сумму.

Без комиссии

Банк БелВЭБ

Есть «Автооплата МТС» — можно автоматически оплачивать связь в момент снижения баланса телефона меньше указанного уровня.

Услуга «Автосбережение» — позволяет автоматически пополнить депозит согласно выбранным условиям.

Без комиссии

Банк Москва-Минск

Любой платеж, совершенный в интернет-банкинге и мобильном приложении, можно добавить в автооплату.

Без комиссии

Банк Решение

Можно настроить автооплату в мобильном банке/интернет-банке. Есть возможность оплачивать все услуги системы ЕРИП, а также совершать платежи по реквизитам.

Без комиссии

Белагропромбанк

Автооплата устанавливается в мобильном приложении/интернет-банке. Совершенный платеж стоит добавить в «подписанные платежи» и назначить расписание на периодическую оплату.

Без комиссии

Беларусбанк

Зарегистрировать услугу можно в инфокиосках банка или в нтернет-банкинге/мобильном банке. С помощью автооплаты можете оплачивать связь, кредиты, пополнять вклады, перевод денег между счетами банка, пополнение интернет-депозитов, платежи ЕРИП.

Без комиссии

Белгазпромбанк

Автооплата устанавливается в интернет-банкинге. Можно оплачивать услуги ЖКХ, интернета, мобильной связи, кредитов Белгазпромбанка и другие платежи, которые вы добавите в «избранные» после их совершения.

Без комиссии

Банк ВТБ (Беларусь)

Автооплата устанавливается в интернет-банкинге и инфокиоске. Можно оплачивать платежи системы ЕРИП, например, квартплату, моб. связь, интернет и другое.

Без комиссии

Идея Банк

Автооплата устанавливается в мобильном приложении/интернет-банке. Можно оплачивать платежи системы ЕРИП, произвольные платежи (платежное поручение), кредиты, пополнять депозиты, карты и счета банка.

Без комиссии

МТБанк

Автооплата устанавливается в интернет-банке на сайте new.mybank.by

Можно оплачивать услуги в ЕРИП, произвольный платеж, переводы между картами банка.

Без комиссии

Паритетбанк

Автооплата устанавливается в интернет-банке.

Можно оплачивать услуги в ЕРИП, произвольный платеж, переводы между картами банка, после совершения добавив платеж в «избранные»

Без комиссии

Приорбанк

Автооплата устанавливается в интернет-банке и моб.приложении. Можно оплачивать коммунальные платежи, мобильную связь и интернет, страховые взносы, кредитные платежи и многое другое.

Есть возможность выбрать любой платёж из категории «Собственные платежи», настроить «Перевод на свою карту» или «Произвольный платёж».

Без комиссии

РРБ-Банк

Автооплата возможна только связи МТС, через интернет-банк. Можно установить несколько номеров телефонов связи МТС

Без комиссии

Статусбанк

Автооплата устанавливается в интернет-банке/мобильном банке. Можно настроить любые платежи, в том числе переводы между картами и пополнение депозита.

Без комиссии

Франсабанк

Автооплата устанавливается в интернет-банкинге («периодические платежи»). Можно оплачивать любые платежи, доступные в интернет-банке.

Без комиссии

Белорусский народный банк

Автооплата устанавливается в интернет-банке. Оплачивать можно все платежи интернет-банка, например, коммунальные платежи, финансовые платежи, мобильную связь и прочее.

Без комиссии.

Белинвестбанк

Автооплата устанавливается в интернет-банке. Все платежи, производимые в системе ЕРИП, также перевод с карты на карту, оплата кредитов, произвольные платежи.

0.10 руб за 1 операцию.

БСБ Банк

Автооплата устанавливается в мобильном приложении. Оплачивать можно платежи системы ЕРИП.

Без комиссии

БТА Банк

Автооплата устанавливается в интернет-банке. Совершенный платеж стоит добавить в «подписанные платежи» и назначить расписание на периодическую оплату.

Без комиссии

БПС-Сбербанк

Автооплата устанавливается в «Сбербанк Онлайн», ее можно назначить только по «подписанным платежам». В «подписанные» можно добавить любой платеж, совершенный в приложении.

0.05 руб. за 1 операцию.

Банк

Услуга «Автооплата», стоимость

Альфа-Банк

Можно подключить в альфа-клике (обязательно должен быть включен альфа-чек). Для автооплаты подходят все платежи ЕРИП, после совершения операции можно будет проставить период автооплаты и сумму.

Без комиссии

Банк БелВЭБ

Есть «Автооплата МТС» — можно автоматически оплачивать связь в момент снижения баланса телефона меньше указанного уровня.

Услуга «Автосбережение» — позволяет автоматически пополнить депозит согласно выбранным условиям.

Без комиссии

Банк Москва-Минск

Любой платеж, совершенный в интернет-банкинге и мобильном приложении, можно добавить в автооплату.

Без комиссии

Банк Решение

Можно настроить автооплату в мобильном банке/интернет-банке. Есть возможность оплачивать все услуги системы ЕРИП, а также совершать платежи по реквизитам.

Без комиссии

Белагропромбанк

Автооплата устанавливается в мобильном приложении/интернет-банке. Совершенный платеж стоит добавить в «подписанные платежи» и назначить расписание на периодическую оплату.

Без комиссии

Беларусбанк

Зарегистрировать услугу можно в инфокиосках банка или в нтернет-банкинге/мобильном банке. С помощью автооплаты можете оплачивать связь, кредиты, пополнять вклады, перевод денег между счетами банка, пополнение интернет-депозитов, платежи ЕРИП.

Без комиссии

Белгазпромбанк

Автооплата устанавливается в интернет-банкинге. Можно оплачивать услуги ЖКХ, интернета, мобильной связи, кредитов Белгазпромбанка и другие платежи, которые вы добавите в «избранные» после их совершения.

Без комиссии

Банк ВТБ (Беларусь)

Автооплата устанавливается в интернет-банкинге и инфокиоске. Можно оплачивать платежи системы ЕРИП, например, квартплату, моб. связь, интернет и другое.

Без комиссии

Идея Банк

Автооплата устанавливается в мобильном приложении/интернет-банке. Можно оплачивать платежи системы ЕРИП, произвольные платежи (платежное поручение), кредиты, пополнять депозиты, карты и счета банка.

Без комиссии

МТБанк

Автооплата устанавливается в интернет-банке на сайте new.mybank.by

Можно оплачивать услуги в ЕРИП, произвольный платеж, переводы между картами банка.

Без комиссии

Паритетбанк

Автооплата устанавливается в интернет-банке.

Можно оплачивать услуги в ЕРИП, произвольный платеж, переводы между картами банка, после совершения добавив платеж в «избранные»

Без комиссии

Приорбанк

Автооплата устанавливается в интернет-банке и моб.приложении. Можно оплачивать коммунальные платежи, мобильную связь и интернет, страховые взносы, кредитные платежи и многое другое.

Есть возможность выбрать любой платёж из категории «Собственные платежи», настроить «Перевод на свою карту» или «Произвольный платёж».

Без комиссии

РРБ-Банк

Автооплата возможна только связи МТС, через интернет-банк. Можно установить несколько номеров телефонов связи МТС

Без комиссии

Статусбанк

Автооплата устанавливается в интернет-банке/мобильном банке. Можно настроить любые платежи, в том числе переводы между картами и пополнение депозита.

Без комиссии

Франсабанк

Автооплата устанавливается в интернет-банкинге («периодические платежи»). Можно оплачивать любые платежи, доступные в интернет-банке.

Без комиссии

Белорусский народный банк

Автооплата устанавливается в интернет-банке. Оплачивать можно все платежи интернет-банка, например, коммунальные платежи, финансовые платежи, мобильную связь и прочее.

Без комиссии

Белинвестбанк

Автооплата устанавливается в интернет-банке. Все платежи, производимые в системе ЕРИП, также перевод с карты на карту, оплата кредитов, произвольные платежи.

0.10 руб за 1 операцию.

БСБ Банк

Автооплата устанавливается в мобильном приложении. Оплачивать можно платежи системы ЕРИП.

Без комиссии

БТА Банк

Автооплата устанавливается в интернет-банке. Совершенный платеж стоит добавить в «подписанные платежи» и назначить расписание на периодическую оплату.

Без комиссии

БПС-Сбербанк

Автооплата устанавливается в «Сбербанк Онлайн», ее можно назначить только по «подписанным платежам». В «подписанные» можно добавить любой платеж, совершенный в приложении.

0.05 руб. за 1 операцию.

Все карточки белорусских банков

Переводы с карты на карту онлайн

 
Теги: Минск
 
 
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Отметим сразу, что в большинстве банков "автооплата" бесплатна, но есть исключения.
 
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