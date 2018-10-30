От коммуналки и кредитов до перевода денег между карточками: для чего может пригодиться автооплата

Многие платежи владельцы карточек сегодня могут совершать в автоматическом режиме. От вас требуется только установить сумму, период и время проведения операции. Если все сделано верно, то на долгое время можно забыть о том, когда же последний день оплаты жировки или как успеть заплатить за телефон, чтобы не остаться без связи. FINANCE.TUT.BY выяснил, что именно можно оплачивать с помощью «автооплаты» и взимается ли комиссия за эту услугу.
Отметим сразу, что в большинстве банков «автооплата» бесплатна, но есть исключения. Чаще всего функция касается платежей, которые можно совершить в системе ЕРИП (коммуналка, интернет, мобильная связь и так далее), но многие банки позволяют погашать в автоматическом режиме кредиты, пополнять депозиты и даже делать переводы между картами.
Что важно помнить об автооплате
Платежная карта, с которой списываются средства (автооплата), должна быть активна.
На карточке должна быть сумма, достаточная для осуществления автооплаты. Деньги не списываются частично. Это значит, что если вам нужно заплатить 50 рублей, а сегодня на карточке есть только 48, то платеж не пройдет совсем.
Услуга «интернет-банк» не должна быть заблокирована, сервис системы ЕРИП должен быть доступен.
Всегда проверяйте корректность реквизитов необходимых платежей.
Банк
Услуга «Автооплата»
Стоимость
Альфа-Банк
Можно подключить в альфа-клике (обязательно должен быть включен альфа-чек). Для автооплаты подходят все платежи в системе ЕРИП, после совершения операции можно будет проставить период автооплаты и сумму.
Без комиссии
Банк БелВЭБ
Есть «Автооплата МТС» — можно автоматически оплачивать связь в момент снижения баланса телефона меньше указанного уровня.
Услуга «Автосбережение» — позволяет автоматически пополнить депозит согласно выбранным условиям.
Без комиссии
Банк Москва-Минск
Любой платеж, совершенный в интернет-банкинге и мобильном приложении, можно добавить в автооплату.
Без комиссии
Банк Решение
Можно настроить автооплату в мобильном банке/интернет-банке. Есть возможность оплачивать все услуги системы ЕРИП, а также совершать платежи по реквизитам.
Без комиссии
Белагропромбанк
Автооплата устанавливается в мобильном приложении/интернет-банке. Совершенный платеж стоит добавить в «подписанные платежи» и назначить расписание на периодическую оплату.
Без комиссии
Беларусбанк
Зарегистрировать услугу можно в инфокиосках банка или в нтернет-банкинге/мобильном банке. С помощью автооплаты можете оплачивать связь, кредиты, пополнять вклады, перевод денег между счетами банка, пополнение интернет-депозитов, платежи ЕРИП.
Без комиссии
Белгазпромбанк
Автооплата устанавливается в интернет-банкинге. Можно оплачивать услуги ЖКХ, интернета, мобильной связи, кредитов Белгазпромбанка и другие платежи, которые вы добавите в «избранные» после их совершения.
Без комиссии
Банк ВТБ (Беларусь)
Автооплата устанавливается в интернет-банкинге и инфокиоске. Можно оплачивать платежи системы ЕРИП, например, квартплату, моб. связь, интернет и другое.
Без комиссии
Идея Банк
Автооплата устанавливается в мобильном приложении/интернет-банке. Можно оплачивать платежи системы ЕРИП, произвольные платежи (платежное поручение), кредиты, пополнять депозиты, карты и счета банка.
Без комиссии
МТБанк
Автооплата устанавливается в интернет-банке на сайте new.mybank.by
Можно оплачивать услуги в ЕРИП, произвольный платеж, переводы между картами банка.
Без комиссии
Паритетбанк
Автооплата устанавливается в интернет-банке.
Можно оплачивать услуги в ЕРИП, произвольный платеж, переводы между картами банка, после совершения добавив платеж в «избранные»
Без комиссии
Приорбанк
Автооплата устанавливается в интернет-банке и моб.приложении. Можно оплачивать коммунальные платежи, мобильную связь и интернет, страховые взносы, кредитные платежи и многое другое.
Есть возможность выбрать любой платёж из категории «Собственные платежи», настроить «Перевод на свою карту» или «Произвольный платёж».
Без комиссии
РРБ-Банк
Автооплата возможна только связи МТС, через интернет-банк. Можно установить несколько номеров телефонов связи МТС
Без комиссии
Статусбанк
Автооплата устанавливается в интернет-банке/мобильном банке. Можно настроить любые платежи, в том числе переводы между картами и пополнение депозита.
Без комиссии
Франсабанк
Автооплата устанавливается в интернет-банкинге («периодические платежи»). Можно оплачивать любые платежи, доступные в интернет-банке.
Без комиссии
Белорусский народный банк
Автооплата устанавливается в интернет-банке. Оплачивать можно все платежи интернет-банка, например, коммунальные платежи, финансовые платежи, мобильную связь и прочее.
Без комиссии.
Белинвестбанк
Автооплата устанавливается в интернет-банке. Все платежи, производимые в системе ЕРИП, также перевод с карты на карту, оплата кредитов, произвольные платежи.
0.10 руб за 1 операцию.
БСБ Банк
Автооплата устанавливается в мобильном приложении. Оплачивать можно платежи системы ЕРИП.
Без комиссии
БТА Банк
Автооплата устанавливается в интернет-банке. Совершенный платеж стоит добавить в «подписанные платежи» и назначить расписание на периодическую оплату.
Без комиссии
БПС-Сбербанк
Автооплата устанавливается в «Сбербанк Онлайн», ее можно назначить только по «подписанным платежам». В «подписанные» можно добавить любой платеж, совершенный в приложении.
0.05 руб. за 1 операцию.
Банк
Услуга «Автооплата», стоимость
Альфа-Банк
Можно подключить в альфа-клике (обязательно должен быть включен альфа-чек). Для автооплаты подходят все платежи ЕРИП, после совершения операции можно будет проставить период автооплаты и сумму.
Без комиссии
Банк БелВЭБ
Есть «Автооплата МТС» — можно автоматически оплачивать связь в момент снижения баланса телефона меньше указанного уровня.
Услуга «Автосбережение» — позволяет автоматически пополнить депозит согласно выбранным условиям.
Без комиссии
Банк Москва-Минск
Любой платеж, совершенный в интернет-банкинге и мобильном приложении, можно добавить в автооплату.
Без комиссии
Банк Решение
Можно настроить автооплату в мобильном банке/интернет-банке. Есть возможность оплачивать все услуги системы ЕРИП, а также совершать платежи по реквизитам.
Без комиссии
Белагропромбанк
Автооплата устанавливается в мобильном приложении/интернет-банке. Совершенный платеж стоит добавить в «подписанные платежи» и назначить расписание на периодическую оплату.
Без комиссии
Беларусбанк
Зарегистрировать услугу можно в инфокиосках банка или в нтернет-банкинге/мобильном банке. С помощью автооплаты можете оплачивать связь, кредиты, пополнять вклады, перевод денег между счетами банка, пополнение интернет-депозитов, платежи ЕРИП.
Без комиссии
Белгазпромбанк
Автооплата устанавливается в интернет-банкинге. Можно оплачивать услуги ЖКХ, интернета, мобильной связи, кредитов Белгазпромбанка и другие платежи, которые вы добавите в «избранные» после их совершения.
Без комиссии
Банк ВТБ (Беларусь)
Автооплата устанавливается в интернет-банкинге и инфокиоске. Можно оплачивать платежи системы ЕРИП, например, квартплату, моб. связь, интернет и другое.
Без комиссии
Идея Банк
Автооплата устанавливается в мобильном приложении/интернет-банке. Можно оплачивать платежи системы ЕРИП, произвольные платежи (платежное поручение), кредиты, пополнять депозиты, карты и счета банка.
Без комиссии
МТБанк
Автооплата устанавливается в интернет-банке на сайте new.mybank.by
Можно оплачивать услуги в ЕРИП, произвольный платеж, переводы между картами банка.
Без комиссии
Паритетбанк
Автооплата устанавливается в интернет-банке.
Можно оплачивать услуги в ЕРИП, произвольный платеж, переводы между картами банка, после совершения добавив платеж в «избранные»
Без комиссии
Приорбанк
Автооплата устанавливается в интернет-банке и моб.приложении. Можно оплачивать коммунальные платежи, мобильную связь и интернет, страховые взносы, кредитные платежи и многое другое.
Есть возможность выбрать любой платёж из категории «Собственные платежи», настроить «Перевод на свою карту» или «Произвольный платёж».
Без комиссии
РРБ-Банк
Автооплата возможна только связи МТС, через интернет-банк. Можно установить несколько номеров телефонов связи МТС
Без комиссии
Статусбанк
Автооплата устанавливается в интернет-банке/мобильном банке. Можно настроить любые платежи, в том числе переводы между картами и пополнение депозита.
Без комиссии
Франсабанк
Автооплата устанавливается в интернет-банкинге («периодические платежи»). Можно оплачивать любые платежи, доступные в интернет-банке.
Без комиссии
Белорусский народный банк
Автооплата устанавливается в интернет-банке. Оплачивать можно все платежи интернет-банка, например, коммунальные платежи, финансовые платежи, мобильную связь и прочее.
Без комиссии
Белинвестбанк
Автооплата устанавливается в интернет-банке. Все платежи, производимые в системе ЕРИП, также перевод с карты на карту, оплата кредитов, произвольные платежи.
0.10 руб за 1 операцию.
БСБ Банк
Автооплата устанавливается в мобильном приложении. Оплачивать можно платежи системы ЕРИП.
Без комиссии
БТА Банк
Автооплата устанавливается в интернет-банке. Совершенный платеж стоит добавить в «подписанные платежи» и назначить расписание на периодическую оплату.
Без комиссии
БПС-Сбербанк
Автооплата устанавливается в «Сбербанк Онлайн», ее можно назначить только по «подписанным платежам». В «подписанные» можно добавить любой платеж, совершенный в приложении.