20-летняя девушка умерла во время соревнований по поеданию блинов



Фото: страница Кэйтлин Нельсон в Facebook

Fox News

Соревнования прошли в католическом университете Священного Сердца, штат Коннектикут. В них участвовала студентка вуза 20-летняя Кэйтлин. Когда девушка быстро съела несколько блинов, ее стало трясти, и она упала на землю без сознания.Очевидцы сразу же сообщили об этом в службу спасения, до этого момента девушку попытались спасти две дежурившие на мероприятии студентки, учившиеся на медсестер. Приехав на место, полицейские нашлив дыхательных путях американки.сначала отвезли в местную больницу, а потом в ведущий медицинский центр в Нью-Йорке, но врачи не смогли ее спасти.Ресторан, предоставивший блины, назвал случившееся «трагическим инцидентом, который произошел из-за казавшейся забавной затеи».Представительница семьи Кэти(Katie Mesner-Hage) отметила, что соревнования едоков совсем не такие безобидные, как кажутся на первый взгляд.— отметила она.Семья погибшей пожертвовала ее органы нуждающимся.