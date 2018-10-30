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20-летняя девушка умерла во время соревнований по поеданию блинов

31.10.2018 01:30 — Разное | UDF  
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Фото: страница Кэйтлин Нельсон в Facebook
В США родственники умершей на соревновании по поеданию блинов Кэйтлин Нельсон (Caitlin Nelson) подали в суд на организаторов мероприятия. Об этом информирует сайт Fox News.

Соревнования прошли в католическом университете Священного Сердца, штат Коннектикут. В них участвовала студентка вуза 20-летняя Кэйтлин. Когда девушка быстро съела несколько блинов, ее стало трясти, и она упала на землю без сознания.

Очевидцы сразу же сообщили об этом в службу спасения, до этого момента девушку попытались спасти две дежурившие на мероприятии студентки, учившиеся на медсестер. Приехав на место, полицейские нашли «блинный ком, твердый, как бетон» в дыхательных путях американки.

Кэйтлин Нельсон сначала отвезли в местную больницу, а потом в ведущий медицинский центр в Нью-Йорке, но врачи не смогли ее спасти.

Ресторан, предоставивший блины, назвал случившееся «трагическим инцидентом, который произошел из-за казавшейся забавной затеи».

Представительница семьи Кэти Менсер-Хейдж (Katie Mesner-Hage) отметила, что соревнования едоков совсем не такие безобидные, как кажутся на первый взгляд. «Очень важно, чтобы люди, а особенно образовательные учреждения осознали, что не вся пища подходит для проведения таких мероприятий, и щепотка предусмотрительности могла бы буквально спасти жизни», — отметила она.

Семья погибшей пожертвовала ее органы нуждающимся.

 
 
Ссылка на источник 47
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