Кому следует беречь здоровье в ноябре: Павел Глоба назвал знак Зодиака



Павел Глоба





В какие дни Рыбам стоит быть особенно осторожными?





Рекомендации астролога





Известный российский астролог, теле- и радиоведущий, являющийся автором множества книг, назвал знак Зодиака, представителям которого в последний месяц осени не очень повезет. Им Павел Глоба посоветовал самым внимательным образом отнестись к своему здоровью, пишет Joinfo.ua.Какому знаку Зодиака в ноябре стоит особенно беречь здоровьеЗнаменитый астролог назвал звездный знак, представителям которого в ноябре не очень повезет со здоровьем. Впрочем, если знать об этом заранее, то возможных проблем можно избежать. Или же, по крайней мере, свести их к минимуму.Итак, о своем состоянии стоит позаботиться родившимся под знаком Зодиака Рыбы. Причем, речь идет не только о физическом здоровье человека, но и об его эмоциональном состоянии. Тем более, что специалисты в области психосоматики и вовсе уверены, что некоторые проблемы со здоровьем связаны именно с внутренними проблемами.Павел Глоба назвал период, на протяжении которого за своим здоровьем представителям этого зодиакального знака стоит следить особенно внимательно. Это промежуток с 11 по 13 ноября. Астролог объяснил, что в это время Луна будет находиться в созвездии Козерога, а потому будет ослабленной.Поэтому в эти дни Рыбы могут ощущать различные нарушения, недомогания и жаловаться на свое самочувствие. Кроме того, могут наблюдаться и вспышки плохого настроения — потому лишний раз в это время не стоит находиться на людях, если есть такая возможность.Павел Глоба советует Рыбам позаботиться о том, чтобы обеспечить себе благоприятный эмоциональный фон. Можно, к примеру, отдохнуть в уютной домашней обстановке и провести время с близкими людьми. Ведь теплая атмосфера беседы с дорогим человеком способна скрасить даже не самое лучшее состояние.А можно сходить в кино или провести время с возлюбленным. Ну или побаловать себя чем-то вкусненьким — например, домашней выпечкой. Помните, что нельзя забывать и о своем здоровье, а потому относитесь с большим вниманием к пище и напиткам.Тяжелый труд в этот период следует исключить или хотя бы ограничить. Не переутомляйтесь, старайтесь больше отдыхать. Во время работы обязательно делайте перерывы — по мере возможности. Не забывайте и вовремя есть — особенно это касается трудоголиков.Напомним, что свой прогноз на ближайшие дни, с 29 октября по 4 ноября, дала Василиса Володина. Астролог рассказала представителям всех знаков Зодиака, чего им следует ждать от звезд. Кроме того, она дала рекомендации, которые помогут справиться с предстоящими трудностями и проблемами, которые по большей части затронут финансы и здоровье, а также эмоциональное состояние.