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"Нас беспокоит, что некоторая информация получена нелегально". Глава ФИФА сообщил о кибератаке

31.10.2018 07:10 — Разное | Tut.by  
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Компьютеры Международной федерации футбола (ФИФА) подверглись атаке хакеров. Об рассказал президент ФИФА Джанни Инфантино, сообщает Associated Press.


Джанни Инфантино. Фото: Reuters

Когда именно произошла атака, а также подробности относительно того, какая информация могла попасть в руки хакеров, руководство федерации не уточняет. Известно лишь, что речь идет об атаке на сервера электронной почты, где хранится переписка ФИФА со средствами массовой информации.

«Вопросы, которые мы получали, и на которые отвечали», — сказал Инфантино в ответ на вопрос о том, какая информация может быть похищена и в дальнейшем опубликована хакерами. «Моя работа связана с обсуждениями, разговорами, обменом документами, проектами, идеями и т.д. По многим темам. В противном случае мы никуда не продвинемся», — объяснил глава ФИФА.

«Я имею в виду, что если я буду просто сидеть в своей кабинете, не разговаривать ни с кем и ничего не делать, как я могу выполнять свою работу должным образом? Поэтому, если это представляется чем-то плохим, то я не могу сделать больше, чем просто работать честно и профессионально, стараясь действовать в интересах футбола», — добавил он.

В заявлении федерации, которое также приводит AP, сказано, что ФИФА «осуждает любые попытки скомпрометировать конфиденциальность, неприкосновенность и доступность данных в любой организации с использованием незаконных практик». «Конечно, нас беспокоит тот факт, что некоторая информация была получена нелегально», — сказано в сообщении.

Ранее США обвинили российских хакеров в кибератаке на ФИФА, которая, по данным американского Минюста, имела место в декабре 2016 — январе 2017 года.

 
 
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В заявлении федерации, которое также приводит AP, сказано, что ФИФА "осуждает любые попытки скомпрометировать конфиденциальность, неприкосновенность и доступность...
 
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