Парикмахерская «Локон» приглашает за сменой имиджа





Корреспонденты Slutsk-Gorod пообщались со специалистами парикмахерской «Локон» и узнали, придерживаются ли случчане последних тенденций, и на что приходится идти мастеру, чтобы угодить клиенту.

- Я мастер-универсал 4 разряда, работаю как с женщинами, так и с мужчинами, - рассказывает Екатерина. – за то время, что мне довелось тут потрудиться, могу сказать, что случчане – очень стильные люди, они внимательно следят за модой. И обычно просят сделать именно те причёски, которые на пике популярности во всём мире. Например, я заметила, что время длинных волос у девушек как-то ушло, многие идут в салон, чтобы срезать косы и сделать ультрамодные стрижки каре или боб. А вот у мужчин всё наоборот: вместо очень коротких стрижек сейчас популярны длинные чёлки, которые можно укладывать на бок или назад, а также пучки.





В прошлом осталось и одноцветное окрашивание волос, уже второй год своей популярности не теряют так называемые омбре, балаяж, шатуш – техники, при которых краска наносится на волосы не равномерно, так что получаются красивые оттенки и переходы, как при естественном выгорании волос. Но вместе с естественностью есть место и смелым экспериментам.

- Например, довольно часто клиенты обращаются с просьбой сделать цветные пряди – синие, зелёные, розовые. У мужчин всё немного проще. Помимо чёлок всё ещё популярны рисунки, выбритые на затылке и у висков, рассказывает Екатерина.





Мастер мужского зала Ирина Криводубская работает парикмахером вот уже 35 лет. Она отмечает, что мода движется по кругу. Например, большинство современных модных тенденций позаимствовано из 90-х.

- Всё возвращается на круги своя, - смеётся Ирина. – Однако несмотря на цикличность моды, мастер всегда должен расти и развиваться, обучаться новому, чтобы быть готовым угодить даже самому требовательному клиенту. Мы регулярно изучаем модные журналы, читаем статьи в интернете. Ну и без полёта фантазии парикмахеру нельзя обойтись, ведь у нас благородная миссия – делать людей красивыми.





В парикмахерской «Локон» регулярно проводятся акции, а также действует накопительная система скидок (по талону).

Оказываемые услуги:

мужские и женские стрижки (простые и модельные) ;

детские стрижки;

повседневные и праздничные укладки (фен, бигуди, электрощипцы, шпильки и т.д.) ;

прически свадебные и торжественные;

окраска волос;

мелирование, колорирование, тонирование ;

химическая завивка, частичная химическая завивка ;

обесцвечивание волос ;

прикрепление фаты, украшений.

Адрес: г.Слуцк, ул.Пионерская,4

Работаем: Пн-Пт 08.00 - 20.00; Сб - Вс 08.00 - 16.30

Телефон: 8 (01795) 5 81 01

ОАО "Слуцкая фабрика пошива одежды", УНН 600154407