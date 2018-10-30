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Парикмахерская «Локон» приглашает за сменой имиджа

31.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Парикмахерская «Локон» приглашает за сменой имиджа

Корреспонденты Slutsk-Gorod пообщались со специалистами парикмахерской «Локон» и узнали, придерживаются ли случчане последних тенденций, и на что приходится идти мастеру, чтобы угодить клиенту.

- Я мастер-универсал 4 разряда, работаю как с женщинами, так и с мужчинами, - рассказывает Екатерина. – за то время, что мне довелось тут потрудиться, могу сказать, что случчане – очень стильные люди, они внимательно следят за модой. И обычно просят сделать именно те причёски, которые на пике популярности во всём мире. Например, я заметила, что время длинных волос у девушек как-то ушло, многие идут в салон, чтобы срезать косы и сделать ультрамодные стрижки каре или боб. А вот у мужчин всё наоборот: вместо очень коротких стрижек сейчас популярны длинные чёлки, которые можно укладывать на бок или назад, а также пучки.

Парикмахерская «Локон» приглашает за сменой имиджа

В прошлом осталось и одноцветное окрашивание волос, уже второй год своей популярности не теряют так называемые омбре, балаяж, шатуш – техники, при которых краска наносится на волосы не равномерно, так что получаются красивые оттенки и переходы, как при естественном выгорании волос. Но вместе с естественностью есть место и смелым экспериментам.

- Например, довольно часто клиенты обращаются с просьбой сделать цветные пряди – синие, зелёные, розовые. У мужчин всё немного проще. Помимо чёлок всё ещё популярны рисунки, выбритые на затылке и у висков, рассказывает Екатерина.

Парикмахерская «Локон» приглашает за сменой имиджа

Мастер мужского зала Ирина Криводубская работает парикмахером вот уже 35 лет. Она отмечает, что мода движется по кругу. Например, большинство современных модных тенденций позаимствовано из 90-х.

- Всё возвращается на круги своя, - смеётся Ирина. – Однако несмотря на цикличность моды, мастер всегда должен расти и развиваться, обучаться новому, чтобы быть готовым угодить даже самому требовательному клиенту. Мы регулярно изучаем модные журналы, читаем статьи в интернете. Ну и без полёта фантазии парикмахеру нельзя обойтись, ведь у нас благородная миссия – делать людей красивыми.

Парикмахерская «Локон» приглашает за сменой имиджа

В парикмахерской «Локон» регулярно проводятся акции, а также действует накопительная система скидок (по талону).

Оказываемые услуги:

  • мужские и женские стрижки (простые и модельные) ;
  • детские стрижки;
  • повседневные и праздничные укладки (фен, бигуди, электрощипцы, шпильки и т.д.) ;
  • прически свадебные и торжественные;
  • окраска волос;
  • мелирование, колорирование, тонирование ;
  • химическая завивка, частичная химическая завивка ;
  • обесцвечивание волос ;
  • прикрепление фаты, украшений.

Адрес: г.Слуцк, ул.Пионерская,4
Работаем: Пн-Пт 08.00 - 20.00; Сб - Вс 08.00 - 16.30
Телефон: 8 (01795) 5 81 01

ОАО "Слуцкая фабрика пошива одежды", УНН 600154407

 
 
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Корреспонденты Slutsk-Gorod пообщались со специалистами парикмахерской «Локон» и узнали, придерживаются ли случчане последних тенденций, и на что приходится идти...
 
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