"Почти все они пострадали из-за человека". Как семья под Осиповичами спасает раненых птиц

«Нам люди постоянно звонят: вы должны забрать птицу! Думают, мы финансируемая организация. Но мы существуем за свой счет и на пожертвования неравнодушных», — делятся при встрече Жанна и Александр Столяровы.

В деревне Моисеевичи Осиповичского района они держат приют, где спасают раненых пернатых. Одних откармливают, других сажают на диету, третьим сращивают крылья. И чем ближе холода, тем больше хлопот: нужно успеть достроить зимовник для птиц, которые просто не выживут на морозе.





«Стреляли прямо в аистиное гнездо»

Дом Столяровых стоит на самой окраине деревни, вдали от соседских хат. Подъезжая, застаем врасплох стаю куропаток — бегут по тропе наперегонки, как марафонцы, пытаясь скрыться от чужаков на машине.





— Тут у нас и лисы бывают, и зайцы — огромные, как кенгуру, — рассказывает Александр.

Их история спасения птиц началась шесть лет назад: узнали из объявления о граче со сломанным крылом. Столяровы птицу забрали, прооперировали и поселили у себя в квартире. Тогда и задумались, что было бы хорошо открыть приют для раненых пернатых. Этот дом у леса оказался идеальным вариантом: семья специально искала участок подальше от суеты, чтобы диким птицам, живущим у них, было комфортно.

Сейчас в приюте около 40 «постояльцев». Полевой лунь, неясыти, вороны…





— Не подходите близко к вольеру, они пугаются, — просит Александр. — Почти все пострадали из-за человека: пневматика, машины… Та ушастая сова — вон она прячется, только хвост виден — попала в битум, получила множество ожогов. Увидела, наверное, мышь, которая там застряла, и решила ее атаковать. А если бы этот битум правильно утилизировали, а не вылили на дорогу, такого не случилось бы.

— Однокрылыши наши, — ласково обращается Жанна к двум сорокам — их когда-то привезли из Минска. — У нас в сезон гнездования здесь столько птенцов! Мы их выкармливаем и отпускаем. Сейчас остались инвалиды — те, которые уже никуда от нас не денутся.

На хоздворе за забором поселились аисты. Одного из них со сломанным крылом привезли из Воложинского района: птица пострадала, когда кто-то стрелял прямо в гнездо. У другого на больной лапе «наколенник» — Александр наложил ему изоляцию для труб, чтобы снять нагрузку с сустава.









— Аист упал из гнезда на провода, электрики сняли, отдали бабке. Она отнесла его в контактный зоопарк, а там над птицей тупо издевались — делали фотосессии. Ветеринару даже не показали. У аиста воспалительный процесс на лапе начался: сустав раздуло, как шар. Сейчас воспаление проходит понемногу, может, на протез птицу поставим. Мы сами их изготавливаем — уже опыт есть, — делится мужчина.

Пока птица ходит с трудом: прыгает на одной лапе, расставив крылья для равновесия. Жанна берет ее на руки, гладит, и аист вытягивает шею от удовольствия.

В ногах бегает чайка. Ее когда-то привезли с простреленным крылом. Пока птица ехала из Минска, сняла все повязки, которые ей наложил ветеринар. Крыло ей срастили уже в приюте.

Рядом в загоне важно вышагивает черный аист. Говорят, обижает своих сородичей — потому и живет отдельно.





— Он когда приехал, был такой ручной. Истощенный, бегал все воровал еду — пытался колбаски стащить с барбекю, — улыбается Александр. И отмечает, что дикой птице вообще-то не свойственно привязываться к человеку. Если она сытая и здоровая, к людям не пойдет.

«Подкидывают птиц в коробках под калитку»

Новые постояльцы в приюте появляются постоянно. Иногда их просто подкидывают в коробках под калитку.

— Как-то мы приезжаем — три-четыре коробки стоит, — вспоминает Жанна. — И всем птицам требуется медпомощь. Последний раз привозили ворону. Сейчас лебедя из Жабинки должны доставить, который застрял на проводах — у него отказали лапы.

— Читали про аиста, которого в Марьиной Горке люди подобрали и выходили? Вон он у нас, — кивает Александр в сторону деревянной постройки. — Птица очень сильно перекормлена. Я взял — как бройлерная курица. У аиста посажена печень, ожирение сердца. Если его сейчас выпустить, где-нибудь у соседей ловить будем, в 200−300 метрах — он дальше не пролетит. На диете будет сидеть целую зиму. Еще у него сломано основание клюва. Нужно делать операцию, внутрь пластину ставить. Если вылечим, по весне улетит.





Мужчина теперь ездит обучаться на семинары по орнитологии в Россию. Ведь найти врачей, готовых взяться за лечение пернатых, непросто. Мужчина вспоминает, как в минской ветлечебнице вороне дали антибиотик, не рассчитав ее вес. Девушка, которая пыталась спасти птицу, до приюта ее так и не довезла: из-за передозировки ворона умерла в муках.

«Расходы — 3000 рублей в месяц»

Александр и Жанна — предприниматели. В прошлом хорошо зарабатывали. Теперь тоже стараются крутиться: держат свое хозяйство, подрабатывают, где только могут, чтобы хватило денег на птиц. Один из способов заработка, чтобы содержать приют — разведение домашних птиц. Продают они птенцов: тем, кто хочет, чтобы на столе были домашние яйца. Но понимают, что часть из них пойдет на мясо. Противоречия в этом не видят: объясняют, что домашнюю птицу всегда выводили для того, чтобы кормить семью.

Держат и страусов, но не продают. Говорят, завели недавно — для себя.

Расходы на птичий приют — около 3000 рублей в месяц.





— Только мышей нам в месяц надо 1400 штук. Одна стоит два рубля, — подсчитывает Жанна. — Вариант подешевле? Было бы хорошо, если бы аистов можно было кормить чем-то другим, но в природе они едят насекомых, улиток, мелких грызунов и змей. Наши птицы сами охотиться не могут, а мы гадюк не наловим. Совам можно найти альтернативу — мелкие цыплята. Но мышь все равно должна быть в их рационе. Всегда говорю: не надо денег — везите мышей, если есть возможность (смеется)!

Остальные расходы — это антибиотики для пернатых, иммуномодуляторы, витамины, операции.

— Приходится себе во многом отказывать, — не скрывает женщина. — Но мы не будем сидеть и ждать, пока нам что-то капнет, сами стараемся достать деньги.

Правда, своих сил на все не хватает. Скоро холода, и нужно расширить зимовник для птиц.





— Аисты, лунь, чайка, однокрылыши — их надо по-любому переносить в теплое помещение. Сидеть на морозе могут только совы и лебеди. Но даже лебедей в сильные холода забираем — жалко.

Для зимовки нужно просторное отапливаемое помещение.

— В два раза больше, чем это, — показывает Жанна на постройку, в которой прятали пернатых от холодов в прошлом году. — Они же клюются, друг друга обижают, их надо разделять. Да и место, чтобы походить, нужно — целую зиму все-таки там проведут. Помимо основного отопления обязателен дополнительный точечный обогрев.

«Сумма нужна большая, — вздыхает Жанна. — Вот и выбирай: либо кормить всех птиц полноценно, либо строиться».

«Недавно отдали в добрые руки слепую кошку. Ей 11-летний мальчик выколол глаза»

Пока взрослые заняты серьезными разговорами, четырехлетний Ратмир хлопочет по хозяйству. Расчищает лопатой двор — демонстрирует, что без него тут никак не справятся. Хотя помощник он и правда незаменимый.

— Он единственный человек, который выкармливает маленьких птенцов: синичек, воробьев, скворцов, дроздов, ласточек, — удивляет Жанна. — Им надо давать пищу каждые 15 минут с 6 утра до 8 вечера в течение двух с половиной месяцев. У птенцов очень маленькие клювики, нам сложно их покормить, а Ратмир — без проблем.





— Ма, — приносит мальчуган показать гусеницу.

— Горихвостке завезешь.

— Нет, это мое. Это бабочка будет. Надо банку!

— Биолог будущий, — смеется Александр.

А у Ратмира уже новое задание. Рвет на огороде перезрелую капусту и складывает в тележку, чтобы отвезти баранам.

— Ма, помоги вытянуть, нету сил! — кричит, пытаясь вытянуть из земли здоровый кочан.

Домашние животные, кстати, дружат с «дикарями». Овцы ложатся возле сетки, за которой живут лебеди, и шипуны перебирают им шерсть, будто делают массаж.

Залетают к пернатым постояльцам и гости из леса. Дикие сороки, например, любят пообщаться и покричать с утра. Когда семья выпускает на волю своих подопечных, то две недели еще их подкармливает, пока те адаптируются.

Кстати, приют тут находят не только птицы.

— Недавно отдали в добрые руки слепую кошку. Ей 11-летний мальчик выколол глаза… Мы писали заявление, на ребенка уголовное дело завели. А до этого нашли дом котенку, у которого нет лапы. Не знаю, что случилось: думали сначала, в капкан попал, но похоже на то, как будто лапу вырезали. Его взяла женщина, а нам отдала вороненка, который у нее на балконе жил. Он вон на самом верху сидит, почти летает — на следующий год выпустим.

— После всех этих историй не разочаровались в людях?

— Наоборот. Когда занялись приютом, стали больше общаться с сердобольными людьми. Плохой человек птицу не привезет, — рассуждает Жанна. Кажется, здесь всем готовы дать второй шанс.

Как можно помочь:

Сейчас птичьему приюту нужны деньги на строительство отапливаемых зимовок для птиц. Реквизиты счетов есть на сайте приюта ptici.by . Рабочим рукам (строителям, электромонтерам) здесь тоже будут рады.