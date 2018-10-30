"Электричка" для дрэг-рейсинга: Chevrolet показала в Лас-Вегасе 710-сильное купе eCOPO Camaro

На открывающейся на этой неделе выставке автомобильного тюнинга SEMA в Лас-Вегасе компания Chevrolet привезла переведенную на электротягу версию заводской модели для дрэг-рейсинга.





COPO Camaro — такое обозначение носят перекроенные под условия гонок на четверть мили версии легендарного спорткара Chevrolet. А теперь на свет явлена приспособленная для дрэг-рейсинга электрическая версия «двухдверки» под названием eCOPO Camaro, созданная совместно с Hancock and Lane Racing.





Место могучей V-образной «восьмерки» у стандартного COPO Camaro тут занимает электрическая установка на базе двух моторов BorgWarner HVH 250−150, развивающая 710 лошадиных сил и 813 Нм крутящего момента. Энергией ее снабжает четыре блока тяговых батарей, каждый из которых весит 79 кг и работает под напряжением 200 Вольт. Два из них установлены на месте задних сидений, два других модуля располагаются в багажнике. В случае аварии уберечь блоки призван дополнительный каркас безопасности.





Пока eCOPO Camaro заявлен в статусе прототипа, доработка которого продолжается. Ездовые испытания еще впереди, но по предварительным расчетам такой Camaro на прохождение четверти мили будет затрачивать около 9 секунд.