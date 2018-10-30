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"Без корсета". Кореянки решили разрушить стандарты красоты

31.10.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Пока Сеул превращается в мировой центр красоты и пластической хирургии, в интернете набирают обороты протесты женщин из Южной Кореи. Активистки выступают против макияжа и пластических операций, а в местных соцсетях ширится движение «Без корсета».


YOUTUBE/LINA BAE

В июне блогер из Южной Кореи Лина Бае выложила на YouTube ролик под названием «Я некрасивая». Первая половина видео напоминает обычный бьюти-блог, где девушка наносит макияж.

Но вместо стандартных субтитров бьюти-блога, в которых объясняется, какую косметику лучше использовать, девушка включила комментарии интернет-пользователей, которые она часто получает: «Ты можешь выглядеть привлекательно, если постараешься», «Тебе нужен тональный крем!», «Тебе нужна пластическая операция!» и т.д.

Во второй половине видео Лина, устав от осуждений, снимает макияж и утверждает: «Я некрасивая. Но это нормально. Не будь тем, кем тебя пытаются сделать другие. Ищи свои собственные цвета». Видео набрало пять миллионов просмотров.

За ней последовали и другие жительницы Южной Кореи. Девушки стали выкладывать фотографии того, как они снимают макияж и выкидывают косметику.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 용연주 (@duswn2978) 28 Сен 2018 в 9:58 PDT

Флешмоб превратился в движение, которое называется «Без корсета» и выступает за естественную красоту.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 삐-빅 소추입니다

 
 
Ссылка на источник 57
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Южная Корея занимает первое место в мире по количеству пластических операций на душу населения (Россия находится на 23 месте). По одним источникам, каждая третья...
 
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