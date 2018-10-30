"Без корсета". Кореянки решили разрушить стандарты красоты

Пока Сеул превращается в мировой центр красоты и пластической хирургии, в интернете набирают обороты протесты женщин из Южной Кореи. Активистки выступают против макияжа и пластических операций, а в местных соцсетях ширится движение «Без корсета».



YOUTUBE/LINA BAE

В июне блогер из Южной Кореи Лина Бае выложила на YouTube ролик под названием «Я некрасивая». Первая половина видео напоминает обычный бьюти-блог, где девушка наносит макияж.

Но вместо стандартных субтитров бьюти-блога, в которых объясняется, какую косметику лучше использовать, девушка включила комментарии интернет-пользователей, которые она часто получает: «Ты можешь выглядеть привлекательно, если постараешься», «Тебе нужен тональный крем!», «Тебе нужна пластическая операция!» и т.д.

Во второй половине видео Лина, устав от осуждений, снимает макияж и утверждает: «Я некрасивая. Но это нормально. Не будь тем, кем тебя пытаются сделать другие. Ищи свои собственные цвета». Видео набрало пять миллионов просмотров.

За ней последовали и другие жительницы Южной Кореи. Девушки стали выкладывать фотографии того, как они снимают макияж и выкидывают косметику.

Флешмоб превратился в движение, которое называется «Без корсета» и выступает за естественную красоту.