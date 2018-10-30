В Бресте задержали дальнобойщика, который еле стоял на ногах - но уверял, что не пил

Вечером 29 октября в Бресте задержали 38-летнего дальнобойщика. По словам очевидцев, водитель был сильно пьян, сообщает ГАИ региона.

Около 17.40 в дежурную часть ГАИ позвонила женщина, которая сообщила, что по улице Красногвардейской на фуре едет изрядно выпивший водитель. Через несколько минут инспекторы обнаружили большегруз в районе заправки «А100» на улице Радужной и подали водителю сигнал об остановке.

Увидев водителя, инспекторы предположили, что он пьян.

«Мужчина пояснил, что выпивал виски сутки назад, а в день встречи с сотрудниками ГАИ вообще не употреблял спиртное. Но внешний вид мужчины и сильный запах алкоголя говорил об обратном — он едва стоял на ногах», — сообщает ГАИ.

От прохождение медосвидетельствования мужчина отказался. На него составили несколько протоколов и лишат прав.