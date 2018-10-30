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В Бресте задержали дальнобойщика, который еле стоял на ногах - но уверял, что не пил
Вечером 29 октября в Бресте задержали 38-летнего дальнобойщика. По словам очевидцев, водитель был сильно пьян, сообщает ГАИ региона.
Около 17.40 в дежурную часть ГАИ позвонила женщина, которая сообщила, что по улице Красногвардейской на фуре едет изрядно выпивший водитель. Через несколько минут инспекторы обнаружили большегруз в районе заправки «А100» на улице Радужной и подали водителю сигнал об остановке.
Увидев водителя, инспекторы предположили, что он пьян.
«Мужчина пояснил, что выпивал виски сутки назад, а в день встречи с сотрудниками ГАИ вообще не употреблял спиртное. Но внешний вид мужчины и сильный запах алкоголя говорил об обратном — он едва стоял на ногах», — сообщает ГАИ.
От прохождение медосвидетельствования мужчина отказался. На него составили несколько протоколов и лишат прав.
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О пьяном дальнобойщике в дежурную часть сообщила по телефону бдительная брестчанка.
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