ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте задержали дальнобойщика, который еле стоял на ногах - но уверял, что не пил

31.10.2018 07:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вечером 29 октября в Бресте задержали 38-летнего дальнобойщика. По словам очевидцев, водитель был сильно пьян, сообщает ГАИ региона.

Около 17.40 в дежурную часть ГАИ позвонила женщина, которая сообщила, что по улице Красногвардейской на фуре едет изрядно выпивший водитель. Через несколько минут инспекторы обнаружили большегруз в районе заправки «А100» на улице Радужной и подали водителю сигнал об остановке.

Увидев водителя, инспекторы предположили, что он пьян.

«Мужчина пояснил, что выпивал виски сутки назад, а в день встречи с сотрудниками ГАИ вообще не употреблял спиртное. Но внешний вид мужчины и сильный запах алкоголя говорил об обратном — он едва стоял на ногах», — сообщает ГАИ.

От прохождение медосвидетельствования мужчина отказался. На него составили несколько протоколов и лишат прав.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О пьяном дальнобойщике в дежурную часть сообщила по телефону бдительная брестчанка.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Польше осудили белорусского дальнобойщика, который насмерть сбил двух дерущихся на трассе водителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Слуцк Город
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика