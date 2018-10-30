В Польше осудили белорусского дальнобойщика, который насмерть сбил двух дерущихся на трассе водителей

В польском городе Зембрув прошел суд над белорусским дальнобойщиком, который насмерть сбил на скоростной трассе S8 двух польских водителей, которые дрались на проезжей части. Мужчина свою вину признал. О том, какое наказание понес водитель, рассказывает портал poranny.pl.



Фото: Jarosław Sołomacha, dziennikpolski24.pl

Напомним, авария произошла 9 февраля этого года вблизи города Кшево-Старе (Подляское воеводство).

Два водителя не поделили дорогу, произошло незначительное столкновение автомобилей. После этого они остановились на скоростной трассе и стали драться. Когда мужчины оказались на проезжей части дороги, их сбила фура, которой управлял гражданин Беларуси. От полученных травм 29-летний житель Кракова и 40-летний житель города Замбрув умерли на месте происшествия.

По факту аварии долго проводилось расследование. По словам следователей, водитель фуры не нарушал ПДД и не имел шансов избежать наезда. Мужчина был обвинен в непреднамеренном опасном ДТП после того, как он не проявил должной осторожности на дороге. Сначала белорус был задержан, а потом его отпустили под залог в 4000 злотых (около 1200 долларов).

Как рассказывали AUTO.TUT.BY в прокуратуре города Зембрув, летом этого года дело было отправлено на рассмотрение в суд. Обвинители просили наказать белорусского водителя годом лишения свободы и штрафом в размере 3,6 тыс. злотых (около 2 тыс. белорусских рублей). Однако родственники погибших с таким наказанием не согласились — и дело вернулось на доработку в прокуратуру. В сентябре его снова отправили в суд.

В этот раз судья вынес приговор. 19 октября Вячеслава М. приговорили к году лишения свободы и штрафу в 3,6 тысяч злотых, также водитель должен раз в полгода в течении трех лет письменно информировать суд о своей жизни.

Водитель согласился с обвинением, полностью признал свою вину, но во время судебного слушания подчеркнул, что в любом случае не смог бы избежать этой аварии.

Кстати, AUTO.TUT.BY выяснил , что белорусский водитель работает на одну из российских фирм, входящих в известную группу компаний. Мужчине наняли адвоката и всячески поддерживали, пока шло следствие.

Со слов сотрудника фирмы, белорус ехал по скоростной трассе за другим автомобилем, когда тот резко вывернул влево, видимо, из-за того, что заметил препятствие на дороге в виде двух дерущихся людей. Водитель фуры просто не имел возможности среагировать и сбил этих мужчин.