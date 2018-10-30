С 30 октября по 30 ноября в Вороновском районе проводится месячник по сбору ртути и ртутьсодержащих отходов





Ртуть относится к классу чрезвычайно опасных веществ. Ее пары вызывают тяжелые отравления, поражают нервную систему, почки, другие внутренние органы. Даже обычный небольшой градусник, содержащий около трех граммов этого вещества, может превратиться из измерительного прибора в настоящую проблему. Особенно опасно длительное воздействие паров ртути, которые могут появиться даже из маленьких капелек металла.

До конца ноября можно оставить неисправные ртутьсодержащие термометры, лампы и другие предметы в пункте сбора. Он находится в Вороново в магазине «Техника в быту» (здание универсама «Родны кут») по адресу: ул. Советская, 31. Справки по телефону 2-08-70.

Ртуть в жидком состоянии примут от населения и организаций района в пожарной аварийно-спасательной части №1 по адресу: г.п. Вороново, ул. Юбилейная, 54. Справки по телефонам: 101, 112 или 2-12-01.

Вороновский РОЧС.