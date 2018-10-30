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За сутки на территории области произошли 2 пожара

31.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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За сутки на территории области произошли 2 пожара
Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
 
30 октября в 09.29 системами автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния» обнаружено задымление в помещении прачечной на первом этаже двухэтажного здания ГУО «Ясли-сад агрогородка Гожа» Гродненского района. До прибытия подразделений МЧС администрацией из здания эвакуированы 81 человек (из них 61 ребенок). В результате короткого замыкания повреждена электропроводка бойлера. Предполагаемая причина задымления – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
 
30 октября в 17.08 поступило сообщение о возгорании холодильника в помещении столовой на первом этаже двухэтажного здания ГУО "Минойтовская средняя школа" в деревне Минойты Лидского района. В результате поврежден холодильник, электрический светильник, закопчены стены, потолок. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
 
31октября в 01.27 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения в деревне Гвоздикяны Островецкого района. В результате постройка уничтожена. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.  
Пожары в природных экосистемах
 
За сутки в области загораний в природных экосистемах не зарегистрировано. С начала года произошли 184 случая загораний сухой растительности на общей площади 68,13 га, 46 лесных пожаров на общей площади 90,7 га и 2 торфяных пожара на общей площади 3,9 га.
Гродненское ОУМЧС.
 
 
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Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.  
 
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