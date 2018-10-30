Мстиславский Дом ремёсел принял участие в конкурсе на создание символа Года малой родины

Районный Дом ремёсел принял участие в конкурсе на создание общереспубликанского символа Года малой родины .

Организатор конкурса — Министерство культуры Республики Беларусь.

Над созданием символа трудился весь коллектив, а соединил все идеи в одно целое мастер-методист районного Дома ремёсел Анатолий Леонов.





Наша Беларусь — это большой и светлый дом для всех, это большой пчелиный улей. Жители нашей страны — это самые трудолюбивые люди на земле, и сравнить их можно только с пчёлами, единственными живыми существами-созидателями.

Пчелиные соты, состоящие из ячеек, поражают своей узорностью, лёгкостью и изяществом, по архитектуре они уникальны. Состоят из ячеек-шестигранников, что тоже символично, — шесть областей, шесть граней одного целого.

Одна и та же ячейка может служить и колыбелью, где проходит все стадии развития пчелы, и хранилищем мёда или пыльцы, и зимним укрытием. И чем больше ячеек в гнезде, тем легче пчёлам вырастить большое потомство, разместить много мёда и пыльцы. Рост семьи и количество собранного нектара зависят от объёма гнезда.

Наша страна состоит из таких ячеек — сёл, деревень, городов, которые для кого-то являются малой родиной.

Пчелиная семья — это своеобразный мир большого труда, дисциплины и взаимопомощи. Если так будет в семьях у людей, то и в стране в целом будет всё хорошо.

Елена Андросова, директор районного Дома ремёсел.