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Президент Монголии пригрозил устроить голодовку, если парламент не объявит о самороспуске

31.10.2018 08:22 — Разное | Партизан  
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Президент Монголии Халтмагийн Баттулга пригрозил устроить голодовку, если парламент страны не объявит о самороспуске.

29 октября президент вручил председателю парламента (Великий государственный хурал) Миэгомбын Энхболду официальное письмо с предложением о роспуске монгольского парламента, передает Монголия Сейчас.

Глава монгольского государства считает, что нынешний состав парламента и правительства экс премьер-министра Жаргалтулгын Эрдэнэбата и действующего премьер-министра страны Ухнаагийна Хурэлсуха, созданные большинством в парламенте, не выполнили и не выполняют обязательства и обещания, данные ими своему народу.

Bloomberg отмечает, что в Монголии действия Баттулги рассматриваются как политический ход перед парламентскими выборами 2020 года. Возглавляемая им Демократическая партия претендует на большее количество мест. Сейчас у нее в парламенте (Великом народном хурале) 25 процентов мандатов. Остальные места занимают представители правящей Монгольской народной партии.
 
 
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Президент Монголии Халтмагийн Баттулга пригрозил устроить голодовку, если парламент страны не объявит о самороспуске.
 
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