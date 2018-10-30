Президент Монголии пригрозил устроить голодовку, если парламент не объявит о самороспуске

29 октября президент вручил председателю парламента (Великий государственный хурал) Миэгомбын Энхболду официальное письмо с предложением о роспуске монгольского парламента, передает Монголия Сейчас.





Глава монгольского государства считает, что нынешний состав парламента и правительства экс премьер-министра Жаргалтулгын Эрдэнэбата и действующего премьер-министра страны Ухнаагийна Хурэлсуха, созданные большинством в парламенте, не выполнили и не выполняют обязательства и обещания, данные ими своему народу.





Bloomberg отмечает, что в Монголии действия Баттулги рассматриваются как политический ход перед парламентскими выборами 2020 года. Возглавляемая им Демократическая партия претендует на большее количество мест. Сейчас у нее в парламенте (Великом народном хурале) 25 процентов мандатов. Остальные места занимают представители правящей Монгольской народной партии.