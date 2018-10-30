ЕБРР даст белорусским дорожникам кредит на 42,45 млн. евро и грант до 500 тыс. евро

В документе не только фигурирует ранее оговоренная сумма в €42,45 млн (это и есть кредит). Банк согласен выделить и грант до €500 тыс. на совершенствование структуры управления дорожным хозяйством.





При этом белорусские власти заплатят ЕБРР комиссию в размере €424,5 тыс. за выделение кредита. Вся программа рассчитана на 3 года.