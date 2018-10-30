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ЕБРР даст белорусским дорожникам кредит на 42,45 млн. евро и грант до 500 тыс. евро
Европейский банк реконструкции и развития и Минтранс Беларуси подписали соглашение о кредите на вторую кольцевую дорогу (Р-80, Слобода — Паперня), пишет
В документе не только фигурирует ранее оговоренная сумма в €42,45 млн (это и есть кредит). Банк согласен выделить и грант до €500 тыс. на совершенствование структуры управления дорожным хозяйством.
При этом белорусские власти заплатят ЕБРР комиссию в размере €424,5 тыс. за выделение кредита. Вся программа рассчитана на 3 года.
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Европейский банк реконструкции и развития и Минтранс Беларуси подписали соглашение о кредите на вторую кольцевую дорогу (Р-80, Слобода — Паперня), пишет officelife.media.
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