ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Или заиграете, или… Хоккеистов минского «Динамо» сводили на завод

31.10.2018 07:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Хоккеисты и тренерский штаб "Динамо" посетили Минский тракторый завод.

Или заиграете, или… Хоккеистов минского «Динамо» сводили на завод
Вечером понедельника "зубры" уступили хабаровскому "Амуру" 3:6, потерпев одиннадцатое поражение подряд, а утром вторника отправились на экскурсию к официальному партнеру клуба — МТЗ. Не подумайте ничего такого: мероприятие было запланировано заранее. Хотя что-то назидательное в этом есть…

Программа стартовала около десяти утра в музее МТЗ рассказом об истории тракторного завода. Особенно внимательны оказались капитан Сергей Костицын, защитник Дмитрий Знахаренко и тренер Сергей Стась. Трио пристально исследовало предлагаемые фотографии и экспонаты. Тем более за экскурсоводом можно было не спешить, задерживаясь у заинтересовавших стендов, — всем посетителям выдали наушники, в которых звучал голос работника музея. Казионов и Степанов одними из первых осознали преимущества технологии и отстали от группы. Затем откололся Андрей Костицын, которого заинтересовало фото Арнольда Шварценеггера. А вот Кольцов все музейное время провел в связке с Горди Дуайером — в качестве переводчика.

Тем не менее даже смена антуража не помогла отвлечь хоккеистов от хмурых мыслей: по пути из музея на завод ребята обсуждали не новые впечатления, а перипетии матча с "Амуром", искали выходы из ситуации, в которой оказались. На другую тему динамовцы переключились только у строгой системы пропуска у входа на МТЗ. По принципу работы она напоминает алкотестер: дышишь в трубку и, если количество промилле не превышает норму, можешь пройти внутрь.

Все тренеры, хоккеисты и журналисты прошли без эксцессов.

***

Команда посетила три цеха. Экскурсовод рассказывал, для чего каждый из них предназначен, и вспоминал забавные истории о заводе. Казалось, без клюшек и коньков хоккеистов можно не узнать, однако работники МТЗ периодически вглядывались в лица — и, узнав, подходили фотографироваться. Динамовцы, в свою очередь, снимали видео на телефоны.

После обязательной программы хоккеисты остались на произвольную — пообщаться с болельщиками. Их оказалось так много, что фотографу еле удалось уместить всех в кадр на общем фото!

В цехе было шумно — тяжело услышать вопрос, непросто донести ответ. Поэтому делегатами от команды выступили двое — братья Костицыны. А главный вопрос, который интересовал неравнодушных: когда же "Динамо" прервет затянувшуюся серию поражений? "Зубры" надеются, что скоро… Но спрашивали, конечно, не только про игру. Некоторые даже интересовались, не собираются ли Костицыны вернуться в НХЛ.

— Поздно возвращаться за океан. Там много молодых парней, которые демонстрируют хоро уровень игры, другие скорости. Поэтому, думаю, без шансов, — трезво оценил ситуацию Андрей Костицын.


Отвечать, кстати, пришлось не только за результаты команды, но и за весь детский хоккей в Беларуси.

— Почему нет хоккеистов в стране, которые могут закрепиться в НХЛ? Это надо спросить у ФХРБ, ведь они занимаются развитием вида. Видимо, пока это не очень получается, — начал отвечать Сергей Костицын, а завершил ответ Андрей. — Все равно есть какие-то детские хоккейные школы, в которые ребята уезжают даже в юниорские лиги и оттуда попадают на драфт. Надо себя показать сначала там, чтобы выходить на какой-то уровень.

Вы не видели, в каком состоянии находятся детские школы, например, в том же Новополоцке, — продолжили братья. — Многие — в плачевном. И не могут дать детям то, что давали раньше. Тогда все было на другом на уровне: та же форма, которую выдавали необеспеченным семьям. Сейчас, если простому человеку купить форму, сами понимаете, выйдет затратная сумма, ее не каждый родитель может позволить.

В конце разговор вернулся к главной теме последних недель.

— Что будем с "Куньлунем" делать? 
— Выигрывать, — уверенно произнес Сергей Костицын.
— Точно?
— Хоккеисты посмотрели, как вы работаете и сделали выводы. Если после этого визита они не дадут с "Куньлунем" 120%, нужно заканчивать тогда… Это экскурсия должна придать команде импульс. Посмотрев, как вы работаете, они должны пахать на льду, — включился в беседу с болельщиками Сергей Стась.

Пришло время снова фотографироваться.

***

Это уже вторая попытка встряхнуть коллектив за последние сутки. В понедельник команда после игры с "Амуром" долго разговаривали за "закрытыми" дверями без участия тренеров. Во вторник же к месту пришлась экскурсия на МТЗ, где хоккеисты и тренеры услышали много слов поддержки от болельщиков. Возможно, благодаря этому "Динамо" в четверг и прервет серию неудач. Почему бы и нет?..

Напоследок об этой акции тимбилдинга высказался новый гендир "Динамо" Дмитрий Басков:

Такие мероприятия приносят эмоциональную пользу. В любом случае, они нужны. "Динамо" не хватает командного духа, это видно не только нам, но и всем. Будем проводить такого рода встречи, будем думать, чем еще привлечь наших хоккеистов, чтобы они объединились и стали командой единомышленников, которые должны добиваться общей цели.

Мне очень понравилась эта экскурсия. Знаете, когда ты живешь с одной картинкой в голове, а потом появляется другая — это полезно. Иногда нужно оставить машину и сесть в общественный транспорт, чтобы посмотреть на людей. У хоккеистов должна произойти переоценка ценностей. Они должны увидеть и понять, что хоккей — интересная жизнь. Нужно ценить каждый день, проведенный в хоккее, потому что это когда-нибудь закончится.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккеисты и тренерский штаб "Динамо" посетили Минский тракторый завод.
 
Новости дня
Новости разные
 
Астрономы: расположенная рядом галактика развалилась на две части
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика