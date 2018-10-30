Астрономы: расположенная рядом галактика развалилась на две части









Малое Магелланово Облако — карликовая галактика, спутник Млечного Пути. Она находится на расстоянии около 60 килопарсек в созвездии Тукана. По оценкам исследователей, Малое Магелланово Облако содержит полтора миллиарда звезд. Ее и соседнее Большое Магелланово Облако окружает общая оболочка из нейтрального водорода. Все это вместе — Магелланова система.

С каждым годом перед наукой встают все новые загадки астрономической пары. Однако сейчас, похоже, одной из них стало меньше. Исследователи нашли доказательства того, что от Малого Магелланова Облака откололся гигантский кусок: речь идет о регионе в юго-восточной части галактики, который идет по направлению к Большому Магелланову Облаку со скоростью 64 километра в секунду. Результаты исследования опубликованы в Astrophysical Journal Letters.

По мнению главного автора нового исследования профессора астрономии Мичиганского университета Салли Ёй (Sally Oey), полученные результаты крайне важны. Теперь специалисты твердо убеждены, что «крыло» представляет собой отдельную структуру, удаляющуюся от остальной части Малого Магелланова Облака. Само «катапультирование» звезд изучили с помощью данных, собранных космическим телескопом GAIA. Он работает в оптическом диапазоне, вычисляя точные расстояния и скорости движения миллиардов светил в нашей Галактике и ее «соседках».

Эти данные необходимы для понимания эволюции соседних карликовых галактик. Свои выводы исследователи считают однозначным свидетельством того, что Малое Магелланово и Большое Магелланово Облака не просто соприкоснулись, но столкнулись, что и привело к частичному разрушению меньшей галактики. Это также назвали первым явным свидетельством такого катаклизма.