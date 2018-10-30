"Всю одежду надеемся продать". Как в Беларуси вовлекают людей с инвалидностью в фэшн-индустрию

Светлый и небольшой офис «Белорусской палаты моды» забит людьми под завязку. Работа кипит: телефоны разрываются, посетители идут один за другим, ведутся переговоры и решаются вопросы проведения предстоящей Belarus Fashion Week. В организационной суете здесь же, в углу помещения, проходит примерка. Стилист поправляет одежду на модели и придирчиво окидывает взглядом лиловый образ изо льна. До показа коллекции, которую в течение четырех месяцев создавали дизайнеры «Белорусской палаты моды» и люди с инвалидностью, осталось не так много времени, а хочется довести ее до идеала.





Янина Гончарова, руководительница Belarus Fashion Week и «Белорусской палаты моды», считает, что получить инвалидность может каждый.

— Вчера человек был активным и здоровым, а сегодня ему нужно создавать специальные условия, — вспоминает случай из жизни знакомого она. — Я уверена, общество не имеет права не брать в расчет этот факт, и модная индустрия не может оставаться в стороне. И лучше, что мода может дать людям — это возможность обеспечивать себя.

Только в Беларуси — более полумиллиона человек живут с какой-либо формой инвалидности. Всего же в мире, по данным ВОЗ , более 15% населения имеют инвалидность, а это почти миллиард. Долгие годы модные бренды не рассматривали людей с инвалидностью как возможного потребителя, но вскоре тренд начал меняться. Все больше моделей с инвалидностью участвуют в fashion-показах и в рекламных кампаниях, а дизайнеры выпускают адаптированные линейки одежды.



Председатель РОО «Белорусская палата моды», создательница Belarus Fashion Week, Янина Гончарова

Янина Гончарова постоянно посещает недели моды за границей и не смогла не заметить поворот к инклюзии.

— Мода — не только бизнес, но и яркая, привлекательная сфера, с помощью которой можно доносить социальное послание до большой аудитории, — уверена она. — С одной стороны, можно обвинить модные дома в спекулировании на теме, но если от этого процесса есть конкретная польза, если так можно сделать мир более комфортным для людей с инвалидностью, то он должен продолжаться.

Знакомство «Белорусской палаты моды» с инклюзией началось четыре года назад, когда благодаря сотрудничеству с БелАПДИиМИ (Общественное объединение «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам») на Неделе моды прошли показы, в которых участвовали дети с инвалидностью, а после был проект по созданию инклюзивной коллекции.

— Вскоре вместе с представителями организации мы пришли к выводу, что нужно создать одежду не для людей с инвалидностью, но ту, которую они будут делать сами как поставщики и производители. Ведь какие бы прекрасные адаптированные коллекции ни создавались, сколько бы показов ни проводили — человеку нужно на какие-то деньги купить эту одежду, а если он или она не получает зарплату, то это сделать почти невозможно.

Организаторы собрали вместе дизайнеров «Белорусской палаты моды» и людей с особыми потребностями, которым понравилась идея проекта. Он получил название «Новые возможности». Интерес проявили девять девушек, у каждой из них была разная степень вовлеченности и разная подготовка, кто-то уже умел вышивать и вязать крючком, кого-то этому учили. На протяжении четырех месяцев участницы смогли пройти все стадии производства одежды: от концепции и эскиза до пошива. Цель проекта простая — показать, что люди с инвалидностью могут работать в индустрии моды.





Участница из Минска Юлия пришла на примерку в офис со своим изделием. Она вышивальщица, и фартук, расшитый цветами кизила, — одна из ярких деталей коллекции. По внешнему виду девушки и тому, как аккуратно и тонко она проделала работу, нельзя предположить, что у ее автора есть заболевание.

— Эпилепсия, — раскрывает свой секрет вышивальщица. — Приступы случались со мной с трех лет, но диагноз не ставили и официальной инвалидности не было. Врачи считали, что это подростковое, думали, что приступы с возрастом исчезнут. Поэтому я спокойно окончила училище декоративно-прикладного искусства и даже несколько лет проработала на производстве, в том числе занималась машинной вышивкой. Когда мне исполнилось 25 лет, в поликлинике поменялся участковый врач, который поставил диагноз и отправил на прохождение комиссии. Так я стала «человеком с инвалидностью». Мне пришлось оставить вышивание и пойти курьером.

Доставкой Юля занималась недолго, судороги участились, а лекарственные средства, которые предотвращали их, были ей недоступны. Юля потеряла работу — на ее место взяли «более удобного» сотрудника.



У Юлии стоит диагноз «эпилепсия». Ей поставили вторую группу инвалидности.

На бирже труда ей предложили устроиться на предприятие «АртИдея», которое занимается полиграфией и производит товары, созданные вручную: открытки, сувенирную продукцию, свадебные аксессуары. Его учредило БелАПДиМИ, чтобы предоставлять работу для людей с инвалидностью. Так она и узнала о fashion-проекте «Новые возможности».

— Участвовать в таком проекте очень волнительно. Не думала, что справлюсь, хоть у меня специализированное образование — делится девушка. — Мне кажется, я выросла в профессиональном плане, поработала с бисером, пайетками, новыми тканями. К сожалению, не делала эскизы в Fantasy Room: однажды приступ случился в ванной, я упала и травмировала руку, рисовать не могу, но иголку держу крепко, — улыбается Юлия.

— А еще в страну стали завозить новое лекарство, которое я смогла получить бесплатно, пусть и не без боя, — продолжает она. — Вот уже два года, как приступов нет. Надеюсь, что так и дальше будет и я смогу без трудностей работать. На одну пенсию долго не протянешь — 200 рублей покрывают в основном расходы на еду. А когда ты занят делом, то жить намного радостней и проще.









— Мы надеемся, что у Юлии и других участниц появятся новые карьерные перспективы, — дополняет Янина.

— Мы не специалисты в адаптационных вопросах, палата занимается модой, но у нас создалось впечатление, что нередко люди с инвалидностью боятся выйти из своего «кокона», попробовать что-то новое. Наши участницы нашли в себе силы, энергию и возможности все делать быстро и в короткие сроки, причем некоторые девушки живут не в Минске. Ткани, выкройки и эскизы нам приходилось передавать маршруткой. Но на такие эксперименты готовы, к сожалению, не все.

Главная трудность проекта, по словам Янины, это отсутствие цеха, ателье или помещения, где коллекцию можно было бы собирать всем вместе. Проект потребовал гораздо больше времени и усилий, чем команда предполагала.



Стилист коллекции Настя Ермак.





Стилист Настя Ермак, привлеченная в проект на волонтерских основах, взяла на себя большую часть координационной работы. Коммуникации, логистика и примерки, которые, как она думала, займут несколько часов в день, стали ее главной нагрузкой. Поэтому в коллекции только женская одежда, хотя изначально была задумка разработать и мужскую.

— Наша коллекция создается для всех, может быть, можно нас в этом упрекнуть, но это главная идея проекта. Дать попробовать свои силы людям в типичных производственных отношениях.

Коллекция для сезона «весна-лето — 2019» создана изо льна, ситца, хлопка, в ней присутствует вискоза, а также фатин и органза. Палитра выстроена вокруг трех доминирующих цветов: белый, лиловый и розовый. Одежда простого кроя, который недорог в производстве и с которым могут работать люди с инвалидностью. Создатели уверены: в такой одежде можно отправиться на летнюю теплую прогулку, свидание или на пикник. Вдохновение черпали у белорусской природы: образы растений и насекомых, занесенных в Красную книгу, обыгрываются в моделях одежды.





— Нас поддержал Оршанский льнокомбинат, белорусский лен — вещь недешевая. А всего на пошив и ткани мы потратили около 2500 долларов. Всю одежду надеемся продать бренду для массового производства. Купив коллекцию, такая компания даст еще больше работы девушкам. Но если нет, то тогда распродадим первичные образцы на благотворительном аукционе, все деньги традиционно перечислим БелАПДИиМИ, — делится планами Янина Гончарова. — Мы сделаем полноценный показ на Неделе моды, представим более 20 подиумных образцов.

Тем временем модель меняет наряд и примеряет передник, созданный Юлией.

— И правда, красиво получилось, — с удивлением говорит участница проекта.

— Мой глаз тоже радуется, — отвечает Янина, — и возвращается к обсуждению коллекции.

— Думаю, государства должно поощрять трудоустройство даже одного человека с инвалидностью. Со своей стороны мы продолжим посильную поддержку БелАПДИиМИ, что бы люди с особыми потребностями воспринимались в обществе на равных.





Показ коллекции инклюзивного проекта «Новые возможности» на Belarus Fashion Week пройдет 8 ноября в 16.00 в НВЦ «БелЭкспо».