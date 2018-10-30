ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Карабкались сами методом проб и ошибок". Как вера семьи и оптимизм ставят на ноги ребенка с ДЦП

31.10.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

К детям нужен особый подход. К особенным детям — вдвойне. Вместе с ЮНИСЕФ мы запускаем проект «Семья каждому ребенку», в котором покажем, что воспитать ребенка с инвалидностью возможно самостоятельно. Сегодня мы знакомимся со столичной семьей Носаль, в которой шестилетний Леша живет с диагнозом детский церебральный паралич.

«Не пошел в год — пойдет в полтора»

— Вы такой нам праздник сделали: ради интервью папа вырвался с работы. И даже отключил телефон! — радуется Катерина, мама четверых детей. — Он трудоголик от природы. Это и хорошо: наших ребят ведь надо кормить, одевать, обучать.


Семья действительно большая: папа Станислав, мама Екатерина, старшие дети — Оля и Миша — тринадцати и двенадцати лет. Младшие — шестилетняя «звездочка» Леша, как называют его родители, и самая маленькая Даша, ей четыре. Девочка и в этом возрасте прекрасно разбирается в моде: «В этом платье я сниматься не буду!» — заявила малышка маме прямо перед интервью. Пришлось переодевать.

В доме кипит жизнь, а Катерина, такое чувство, без тени усталости продолжает рассказывать.


— Да, Леша действительно «звездочка». Наше счастье. Я не сравниваю детей, но на его примере ощущаешь радость за прогресс как никогда, — объясняет мама. — Ребенок сел, ребенок пополз, встал… Со старшими мы не придавали этому значения: обычные физиологические процессы. А здесь каждый шаг — огромная победа. Помню, какой у нас был праздник, когда Леша сделал три шажочка: снимали это на камеру и даже подарок ему купили.

У Катерины два образования. По первому она — помощник врача-гигиениста. По второму — педагог-психолог с дипломом на тему социализации детей с ДЦП.

— Выходит, профессиональные навыки отрабатываю с Лешей, — улыбается она.


Родители поняли, что с сыном что-то не так, когда он в полгода не пополз и не сел. Когда настало время пойти — проблема была уже очевидной.

— Прогнозы были положительные, врачи успокаивали: «Не пошел в год — пойдет в полтора». Выписывали курсы укрепляющих витаминов, лечебную физкультуру… — вспоминает Катерина. — Так мы потеряли год, за который уже могли приступить к лечению.

Диагноз Леше поставили в Центре раннего вмешательства, но только в два года. И сразу — самую тяжелую степень.

— Невролог из поликлиники направляет туда, когда есть вопросы по развитию. Врачи осматривают ребенка в игровой форме, чтобы у него не было стресса, собирают анамнез и выносят свой вердикт, — рассказывает героиня. — Это первые люди, которые сказали, что у сына не задержка моторного развития, а ДЦП. Там работают очень грамотные специалисты, их советы оказались для нас очень полезными.


Но еще до постановки диагноза родители самостоятельно прилагали все усилия, чтобы поставить ребенка на ноги. Группы в социальных сетях, медицинские форумы, центры реабилитации — методом проб и ошибок карабкались сами и вытаскивали сына.

— Редко попадались специалисты, которые могли направить в нужное русло. Перед нами всегда стоял выбор, ведь методик — масса. Какая подойдет твоему ребенку? Не узнаешь, пока не попробуешь, — вспоминает Катерина. — А все пробы стоят немалых денег: массаж, ЛФК, Бобат-терапия, Войта-терапия, сенсорная интеграция, гидрокинезотерапия… Все это — только для улучшения двигательных функций, равновесия и координации. А еще есть масса методик для развития мелкой моторики рук, речи и интеллекта. Вплоть до дельфинотерапии. Разобраться во всем самому — очень сложно. Спасибо моему папе, который тренажеры для Лешки сделал своими руками. И вертикализатор, и доску для балансирования собирал по чертежам, найденным в интернете.


Катерина и Леша демонстрируют, как выглядят упражнения для детей с ДЦП

Сейчас у мальчика перерыв от реабилитационных занятий: три недели назад ему сделали очередную операцию. В период восстановления серьезные нагрузки запрещены.

— Мы ездили в Тулу, чтобы сделать фибротомию — рассечение рубцовых тяжей в мышцах. Это делается для профилактики ортопедических нарушений, увеличивает количество возможных движений, — Катерина объясняет все на уровне профессионала. — Например, позволяет ребенку вставать на пятку.


Выбор на Тулу пал неслучайно — там такая операция проводится малоинвазивно — с помощью нескольких маленьких надрезов. В Беларуси, к сожалению, операции такого рода делаются с более длительным периодом восстановления.

«Лучше — это как?»

Леша по характеру — боец. Родители замечают: у сына есть лидерские качества. Он привык бороться и «выгрызать» достижения.

— В контексте его заболевания это большой плюс, — отмечает глава семейства. — Он не принимает помощь, все любит делать сам. А если что-то не получается — нервничает, но продолжает упрямо добиваться результата. У него все детство прошло в боли. Даже выработался рефлекс на звонок домофона: боится его, плачет. Потому что помнит из детства: звонок — значит пришли реабилитологи. Терапия, если честно, больше напоминала мучение. Без слез находиться рядом было невозможно. Но тут уже стоит выбор: либо ничего не делать и смотреть, как ребенок затухает, либо бороться всеми силами, даже через такую боль.


Родители уже разбираются в заболевании сына не хуже докторов, однако это не всегда спасает от чувства беспомощности. Всегда хочется сделать как лучше, но часто появляется вопрос: лучше — это как?

— Для нас стало проблемой то, что в стране нет практики так называемого семейного врача. Хотелось бы иметь специалиста, который «ведет» ребенка: отслеживает динамику заболевания, дает советы, знает, в какое русло направить лечение, — рассуждает Вячеслав. — Нам врачи часто говорят о выборе терапии: «Решайте сами». А мы не медики! Конечно, со временем начинаешь во всем разбираться. Но так мы теряем драгоценные дни, месяцы, годы, пока пытаемся самостоятельно двигаться наощупь. Ведь у ДЦП огромное количество форм и проявлений, а методов реабилитации — еще больше. Никогда не знаешь, что «выстрелит». Я готов ездить куда угодно, искать любые деньги — лишь бы кто-нибудь сказал, что именно нужно делать.


Сегодня, анализируя весь период реабилитации, семья пришли к выводу: кроме ежедневных домашних занятий, наиболее продуктивным для них оказался комплекс процедур в республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов.

— Именно там мы получили толчок к нашим первым шагам, — уверены Станислав и Екатерина.

В том числе для таких семей, как Носаль, в ноябре прошлого года Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь и Приорбанк запустили проект «Семья каждому ребенку». Среди его задач, например, помочь детям восстановить контакт со своими родителями, вернуться в свою биологическую или приемную семью.

В планах проекта — содействовать созданию системы, которая будет делать возможным в том числе расширение возможности трудоустройства для молодых людей с инвалидностью. А главная цель инициативы «Семья каждому ребенку» — воспитать культуру благотворительности в обществе, когда каждый из нас способен внести свой вклад в улучшение чьей-то жизни.

«Не горе, а проблема, которую можно решить»

В разговоре, как и в жизни, супруги Носаль поддерживают друг друга. Без этого невозможно что-то делать и двигаться вперед. Дети в семье воспитываются с такой же установкой.

— После появления Лешки мы с мужем стали друг друга лучше слышать, понимать, что должны слаженно справляться с проблемами, — откровенно делится Катерина. — Старшие дети тоже прониклись. Они понимают, что такое особенный ребенок. Мы им всегда объясняли: в мире есть люди с темной и светлой кожей, высокие и низкие, лопоухие и не очень, — рассказывает она. — Ну, а здесь ребенок не ходит. Какая разница? Он такой же, как и все. Человек может выглядеть «не так», вести себя «не так». Наши старшие это понимают, и мы этим гордимся.


Одна из задач проекта — решить проблему системно, то есть создать социальную инфраструктуру для адаптации и инклюзии семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Для этого, например, развиваются альтернативные формы семейного устройства (приемные и патронатные семьи) для детей с инвалидностью.

Младшая Даша тоже знает, что ее брат отличается от других детей. Раньше сестра Лешу передразнивала: он шел впереди, а она, переваливаясь с ноги на ногу, прихрамывала у него по пятам.

— А нам и смешно, и больно на это смотреть, — вспоминают родители. — Но мы научились ко всему относиться с долей юмора и оптимизма. В семье не должно быть траурного состояния. Многие могут подумать: «Какое горе!» Но для нас это не горе, а проблема, которую можно решить.

Часто семьи, где есть ребенок с особенностями развития, сталкиваются с неприятием или откровенной грубостью в обществе. Кто-то делает замечания, кто-то открыто смеется.

— Мы не сталкивались с такими ситуациями лоб в лоб, но однажды был случай, после которого я шла домой и плакала — непривыкшая была, — вспоминает героиня. — Катила Лешку в коляске, навстречу — мужчина советской закалки: «Ой, кабана большого усадила. Ну-ка встал и ногами пошел, что ты мамку свою нагружаешь!». Знакомые семьи рассказывали о ситуациях, когда родители здоровых детей уводили их из песочницы, где играл особенный малыш, «чтобы не заразиться». Хотелось бы, чтобы необразованности в обществе стало меньше. Пусть бы раз в полгода в школе рассказывали, что это не заразно, что наши дети такие же, как и все.


«Этап желания стать президентом мы уже прошли»

Леша не изолирован от общества: мальчик играет с друзьями во дворе и ходит в детский садик. Папа, смеясь, называет сына «ловеласом».

— Прихожу забирать его домой и вижу картину: сидит Леша, а вокруг — цветник из девочек. Обувают его, он всем буськи раздает, — смеется Вячеслав. — Он не замкнутый, очень любит общение.

— Если бы мне сказали когда-то давно, что сын будет ходить в детский сад, — я бы не поверила, — добавляет Катерина. — Всегда хотелось его защитить, взять под крыло. Но человек — существо социальное. К тому же, скоро школа: нужно готовиться к режиму дня, учиться усидчивости. Дома мы можем дать ему слабину, в саду же такого нет.

Родители задумываются не только о школе, но и о далеком будущем. Сможет ли сын адаптироваться, найти себя в обществе и жить без их помощи? Вячеслав и Катерина уверены: да.

— Он получит образование, профессию. Мы верим и работаем над этим. Если не верить, то какой смысл что-то делать вообще? — резонно отмечают супруги. — Каких-то иллюзий мы не питаем и не ждем, что Леша станет лауреатом Нобелевской премии. Но помечтать о чем-то более земном иногда стоит. Эти дети понимают, что должны пахать в несколько раз усерднее других, чтобы добиться чего-то в жизни.


В свои шесть лет Леша мечтает стать следователем и раскрывать преступления. «Этап желания стать президентом мы уже переросли», — смеется Катерина.

Но пока что впереди у семьи — все те же бесконечные этапы операций, реабилитации и упражнений для того, чтобы мышцы малыша не «дубели», перечеркивая этим весь достигнутый прогресс. Героиня, рассказывая о лечении, вспоминает и о сложностях, которые возникают на пути к реабилитационным центрам.

— Нам до качественной безбарьерной среды очень далеко. Что говорить, когда порой приходится пропускать два-три троллейбуса, чтобы дождаться транспорт с одной ступенькой? — пожимает плечами Катерина. — Очень помогает социальное такси, но его нужно заказывать заранее — за месяц или два. Что касается пандусов — они есть почти во всех новостройках, и это хорошо. Но что делать со входами в старые здания? Тут хорошим решением стала кнопка вызова персонала снаружи. Здорово, что такие стали появляться в аптеках и поликлиниках. Парковки? Места для инвалидов почти всегда заняты, особенно у торговых центров. Но эти места хотя бы стали отмечать — мы за все благодарны.


Несмотря на трудности, с которыми неизбежно сталкиваешься, Вячеслав и Катерина уверены: воспитание ребенка с особенностями — задача посильная. А каждая маленькая победа доставляет неописуемое счастье — это стоит всех стараний. Поэтому считают необходимым поддержать те семьи, которые решили взять такого малыша из детского дома.

— Конечно, люди должны понимать всю степень ответственности, — говорит Катерина. — Но если они уже решили, что сделают это, — точно не отступят. Самое главное — не бояться обращаться за помощью. Если не к специалистам, то хотя бы к таким же родителям-единомышленникам: они ближе, а прийти к ним с вопросом не так страшно. Да, это большой труд. И пары не должны питать иллюзий, что после пары занятий в центре ребенок встанет и пойдет. Восстановление малыша — это образ жизни. Каждый день занятия, тренировки, растяжки, чтобы он просто начал ходить. Но это все возможно, поэтому наш вам совет: не сомневайтесь, не бойтесь, любите и, самое главное, — верьте.


Присоединиться к проекту «Семья каждому ребенку» и внести вклад в будущее детей Беларуси просто: можно сделать единовременный платеж с помощью сайта, или оформить подписку на ежемесячное списание с карты любой суммы от 1 белорусского рубля, а также через платежно-справочные терминалы, мобильный и интернет-банкинг Приорбанка, USSD-запрос *222*22# для абонентов МТС, систему «Расчет» (ЕРИП).

Партнер проекта:

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В семье Носаль воспитывают четвервых детей. Однако у маленького Леши диагноз ДЦП. Рассказываем, как воспитывать особенного ребенка и оставаться счастливыми....
 
Новости дня
Новости разные
 
В Индии построили самую высокую статую в мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика