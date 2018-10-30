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Volkswagen создал интерактивные фары

31.10.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Инженеры и дизайнеры Volkswagen разработали новую технологию, которая в будущем будет решать проблему "незаметности" автомобиля для пешеходов, сообщают представители автомобильной компании.

Здесь вступают в игру интерактивные технологии. Новые системы освещения будут состоять из 30 тысяч микро-пикселей высокого разрешения и светодиодных фар головного света, которые станут альтернативой для более дорогих лазерных технологий. В первую очередь, с помощью этих микропиксельных фар можно будет делать проекции различной формы и цвета прямо на дорогу.

Volkswagen создал интерактивные фары

Благодаря этой разработке в автомобилях появится новый ассистент безопасности - "Оптическая система удержания в полосе" (Optical Lane Assist). Фары головного света проецируют линии перед автомобилем, давая водителю представление о ширине авто (включая прицеп) и расстоянии до боковых линии дорожной разметки, например, на дорогах, где проводится ремонт. Линии могут изгибаться, следуя за поворотом руля.

Фары заднего вида тоже изменятся. В них будут применяться системы матричных кластеров, которые позволят отражать на задних фарах предупреждения. Например, на них можно будет выводить знаки и показывать информацию о том, что впереди "пробка". 

Еще один новый ассистент - "Оптический ассистент парковки" (Optical Park Assist) с микро-линзами, который повысит уровень безопасности при маневрировании. Он будет проецировать траекторию движения автомобиля на дорогу в процессе парковки, чтобы предупредить прохожих.

Volkswagen создал интерактивные фары

Для того, чтобы как можно быстрее внедрить новые технологии в серийные автомобили, Volkswagen открыл собственный центр разработок на заводе в Вольфсбурге. Огромный световой туннель (100 метров в длину, 15 метров в ширину и 5 метров в высоту) разместился в подразделении исследований и разработок. Именно в этом туннеле Volkswagen моделирует дорожные условия, чтобы тестировать системы освещения. Здесь также изучают восприятие световых потоков водителями и пешеходами.

 
 
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Инженеры и дизайнеры Volkswagen разработали новую технологию, которая в будущем будет решать проблему "незаметности" автомобиля для пешеходов, сообщают представители...
 
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