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Проект "Минщина удивительная" стартовал в пристоличном регионе

31.10.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Проект "Минщина удивительная" запущен в Минской области. 

Главная его цель – обратить внимание как туристов, так и жителей региона на самобытность традиций, культуры пристоличного региона, уникальность мест и объектов, казалось бы, давно известных, но при более пристальном знакомстве открывающих новые интересные факты, увлекательные истории. Нам есть чем гордиться, и прежде всего это - наши люди, которые ежедневным трудом прославляют свой край.

В каждый регион области планируется выезд представителей СМИ, которые будут встречаться с жителями регионов, посещать интересные, не только с исторической, но и с культурной точки зрения места, объекты, "бренды" Минской области. В каждом районе и городе областного подчинения Жодино обозначены от 15 до 30 адресов.

Далеко не все знают, что на Березинской земле есть "особый благодатный островок" - часовня с купелью на семи источниках в честь святителя Николая Чудотворца, известная с давних времен, и по преданию местных старожилов, водой из источника излечивались от глазных, желудочных, детских болезней, при этом не потерял он свою целебную силу и до наших дней. Или вот – в Вилейском Доме ремесел в 2014 году открылся музей яйца. В Станьково есть Наземный комплекс управления Национальной системой спутниковой связи и вещания. Международный фестиваль караванеров "Сонцазварот" проходит в Крупском районе…

Кстати, перечень "Минщина удивительная" размещен на сайте Минского облисполкома в открытом доступе. А на радио "Минская волна" уже появилась ежедневная  одноимёенная рубрика.

Состоялась церемония награждения победителей республиканского конкурса "Лучший город (район, область) для бизнеса Беларуси – 2018". Минская область победила в номинации "Лучшая область для бизнеса Беларуси – 2018". 

Также проводился конкурс среди средств массовой информации на тему "Лучшее освещение темы предпринимательства в республиканских СМИ". В этой номинации победителем стала УП "Минская волна".

Подведены  также  итоги республиканского творческого конкурса на лучшую публикацию по теме "75 лет уничтожения Минского гетто – сохранение памяти". Конкурс проводился Министерством информации совместно с Союзом белорусских еврейских объединений и общин в преддверии мероприятий Дней памяти, приуроченных к 75-летию уничтожения Минского гетто с целью привлечения внимания общественности к трагедии и героизму Минского гетто как яркому примеру толерантности и противодействия всем видам антисемитизма, национализма в истории современной Беларуси. В конкурсе приняли участие представители белорусских республиканских и региональных средств массовой информации, а также международных периодических изданий. При рассмотрении представленных на конкурс материалов решение о победителях принималось жюри с учетом актуальности и общественной значимости, глубины освещения темы, аргументированности заявленных позиций, стилистики изложения печатных материалов и качества исполнения видеосюжетов по тематике конкурса. По решению жюри победителем республиканского конкурса стала,  в том числе, УП "Минская волна". В создании литературно-музыкальной композиции "Памяти жертв Минского гетто" принимали участие молодые сотрудники областного радио "Минская волна", музыку специально для проекта написал известный композитор Леонид Ширин. Были использованы стихи и воспоминания узников Минского гетто. Запись размещена в свободном доступе на сайте радиостанции.

Слушайте радио "Минская волна" – хорошее радио для хороших людей.

 
 
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Проект "Минщина удивительная" запущен в Минской области. 
 
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