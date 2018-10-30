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Рынок восстановленных смартфонов растет быстрее рынка новых гаджетов

31.10.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Мировой рынок восстановленных смартфонов растет быстрее, чем поставки новых устройств, свидетельствуют данные исследовательской компании Counterpoint Research.

Объясняют это эксперты тем, что новинки становятся все более дорогими.

Во втором квартале 2018 года рынок восстановленных смартфонов вырос в объеме на 10%, в то время как на рынке новых гаджетов зарегистрировано снижение на 1%.

Крупнейшим рынком сбыта восстановленных смартфонов остается Китай, при этом самые высокие темпы роста - на 41% продемонстрировала в апреле-июне Индия. В Индии и ряде других развивающихся стран, таких как Таиланд и Вьетнам, цена - важнейший фактор выбора, поэтому покупатели предпочитают бюджетные модели или восстановленные смартфоны.

Специалисты отмечают, что спрос на подержанные гаджеты растет и в других регионах. В Латинской Америке отмечен более чем 20-процентный подъем, чуть меньше - в США, а в Африке прирост продаж чуть-чуть не дотянул до 10%.

Рынок восстановленных смартфонов растет быстрее рынка новых гаджетов

Помимо ценового фактора, отмечают эксперты, роль играет торговая политика продавцов - так, в частности, к этому бизнесу активно присоединяются мобильные операторы, способные предложить гарантии.

Приобретая новый смартфон взамен старому, покупатели часто продают прежний, стремясь частично компенсировать затраты на обновление гаджета. Этому тренду способствуют программы по обмену устройств, которые предлагают операторы, ритейлеры, OEM-производители и участники рынка интернет-коммерции.

В последние годы доля подержанных смартфонов, которые владельцы оставляют на всякий случай после покупки нового, стабильно снижается. В апреле-июне 2018-го количество предложений восстановленных аппаратов увеличилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самыми популярными восстановленными смартфонами в мире остаются iPhone и аппараты Samsung, в совокупности занимающие более трети на рынке.

 
 
Ссылка на источник 24
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Мировой рынок восстановленных смартфонов растет быстрее, чем поставки новых устройств, свидетельствуют данные исследовательской компании Counterpoint Research. Объясняют...
 
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