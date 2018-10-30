ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как предотвратить аллергию у ребенка

31.10.2018 07:52 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Аллергия – одна из шести наиболее часто встречающихся патологий, сообщает ВОЗ. Еще 20 лет назад от данного заболевания страдали 20% населения, в наше время этот показатель удвоился, а к 2025 году, по прогнозам, достигнет 50%. Неудивительно, что многие врачи называют аллергию пандемией ХХI века. Существуют ли надежные способы уберечь ребенка от этого хронического недуга? Рождаются ли у родителей-аллергиков здоровые дети? Избавляться ли от домашних питомцев, если в семье появился малыш? На эти и другие вопросы обозревателя портала www.interfax.by ответил заведующий аллергологическим отделением 4-й городской детской клинической больницы г. Минска, главный внештатный детский аллерголог министерства здравоохранения Беларуси Дмитрий Буза.

Как предотвратить аллергию у ребенка

– Какие виды аллергий наиболее распространены в Беларуси? Есть ли данные, сколько детей страдает от них?

– Аллергическое заболевание номер один во всем мире – аллергический ринит. При нем запускается реакция со стороны слизистой носа в ответ на контакт с аллергенами. Один из наиболее распространенных аллергенов – пыльца растений, поэтому симптомы заболевания проявляются в весенне-летний период, когда цветут растения. Человек, страдающий аллергией на пыльцу, при выходе на улицу начинает чихать, кашлять, у него заложен нос, слезятся глаза. Аналогичные симптомы возникают при аллергии на шерсть различных животных, пыль, плесневые грибы и др.

Международные популяционные исследования (проводятся на основе опросников) показывают, что те или иные проявления аллергического ринита имеет каждый третий человек. А вот данные официальной статистики (формируется на основе обращений в медучреждения) другие: диагноз выставлен всего 1-2% населения. В чем причина? Люди с легкими симптомами аллергического ринита не спешат к врачу, а значит, в медицинских документах их заболевание не отражается.

Как предотвратить аллергию у ребенка

Имеет значение и возраст детей. Так, проявления дерматита наблюдаются у каждого четвертого-пятого ребенка первого года жизни. Гораздо реже с данным заболеванием сталкиваются подростки – в 1% случаев.   

Минимальный разрыв между официальными и популяционными данными у бронхиальной астмы. Большинство заболевших обращаются к врачу, поскольку одышку, сильный кашель и тем более приступы удушья трудно игнорировать.

В Минске диагноз "бронхиальная астма" поставлен 2% детей, в целом по Беларуси цифра несколько меньше: 1,5% пациентов до 18 лет. В 2017 году в нашей стране на диспансерном учете состояли 22 тыс. детей с бронхиальной астмой, 23 тыс. с атопическим дерматитом, поллиноз был диагностирован у 6 тыс. детей.

– Известно, что горожане чаще сталкиваются с аллергией, чем сельские жители. В каких случаях "городские" родители, начиная с беременности, могут свести к минимуму развитие данной патологии у ребенка?

– Хроническая инфекция в организме будущих родителей – один из высоких факторов риска развития аллергии у ребенка. Поэтому при подготовке к  беременности женщине и мужчине необходимо санировать все очаги инфекции. Важно полностью отказаться от курения, не только активного, но и пассивного.

В ожидании малыша женщина не должна злоупотреблять высокоаллергенными продуктами. Подчеркну, речь идет не об отказе от них, а об умеренном потреблении: не ешьте клубнику ведрами, не пейте молоко литрами. Исключать из рациона беременной высокоаллергенные продукты полностью нельзя, предупреждают специалисты.

Как предотвратить аллергию у ребенка

– Насколько достоверны сведения, что дети, выросшие на грудном вскармливании, меньше подвержены аллергии?

– Грудное вскармливание на протяжении минимум четырех месяцев – эффективная профилактика аллергии у ребенка, это доказано многочисленными исследованиями. Причем важно, чтобы малыша приложили к груди сразу после родов.

– Как домашние питомцы влияют на иммунитет ребенка?

– Медики пришли к выводу, что наличие животного в доме, если оно было с самого рождения ребенка, снижает риск аллергии. Поэтому в наше время женщина при наступлении беременности не получает рекомендацию распрощаться с питомцем. Если животное провоцирует аллергическую реакцию – другое дело, а превентивные меры излишни. Своевременно делать уборку и не допускать, чтобы животное спало в одной постели (это снижает риск глистных инвазий), – вот что требуется от будущей мамы, неравнодушной к братьям нашим меньшим.

Как предотвратить аллергию у ребенка

– Какова роль наследственного фактора? Можно ли предотвратить аллергию у ребенка, если родители аллергики?

– Аллергия имеет генетическую природу и чаще наследуется по материнской линии. Если оба родителя аллергики, вероятность развития заболевания у ребенка составляет 80%. К сожалению, существенно снизить риски пока невозможно. В подобной ситуации важно придерживаться рекомендаций, о которых я говорил выше.

Если не удалось наладить грудное вскармливание, ребенка необходимо кормить гипоаллергенными смесями. В них снижена концентрация молочного белка, который чаще всего провоцирует аллергию. Эта профилактическая мера снижает риск формирования пищевой аллергии, а впоследствии – и респираторной. В Беларуси гипоаллергенные смеси производятся.

Как предотвратить аллергию у ребенка

– Вредные продукты – один из факторов риска аллергии. Какие продукты следует исключить из рациона ребенка?

– Питание любого ребенка – и здорового, и с риском аллергии, и аллергика – должно быть максимально приближено к натуральному. Продуктам с консервантами, красителями, усилителями вкуса, ароматизаторами, идентичными натуральным, в детском рационе не место. Из сладостей допускаются зефир, мармелад, пастила, но никак не конфеты неестественного кислотного цвета.  

Есть категория натуральных продуктов, которые не рекомендуется давать детям в первые годы жизни. Например, морепродукты, орехи, грибы, виноград, ананасы, апельсины и другие "экзоты". Киви нередко провоцирует аллергическую реакцию, хотя широко распространено мнение, что этот зеленый фрукт безопасен.

Важно учитывать, что у жителей каждого региона своя генетическая предрасположенность к определенным продуктам. В Италии, морской стране, первый мясной прикорм – рыба, а первый сок – апельсиновый, и это нормально. А в Беларуси эти продукты могут спровоцировать аллергию, поэтому детям дают пюре из говядины или телятины и яблочный сок.

С трех лет рацион ребенка можно аккуратно расширять – при условии, что желудочно-кишечный тракт достаточно созрел. В противном случае возможны псевдоаллергические реакции.   

– Одной из причин развития аллергии специалисты называют бесконтрольный прием лекарств. О каких препаратах речь – об антибиотиках или даже сиропах от кашля?

– Любое лекарство может вызвать аллергическую реакцию, поэтому важно взвешивать пользу и риск. Одной из причин широкого распространения аллергических заболеваний в мире считается массивная химизация.

Как предотвратить аллергию у ребенка

Вот раньше не было препаратов от колик и для облегчения прорезывания зубов – и наши мамы и бабушки справлялись. А в наше время масса производителей предлагают капли, гели, таблетки на любой вкус – выбирай не хочу. На самом деле колики – нормальная реакция организма, они бывают у каждого второго ребенка. Прорезывание зубов – тоже не болезнь.

Установлено, что переизбыток медицинских препаратов вносит большой "вклад" в аллергизацию организма и ведет к появлению симптомов в будущем. Поэтому далеко не все случаи использования лекарств без согласования с врачом оправданны.

– В доме, где живет ребенок, должно быть чисто, но не стерильно, предупреждают врачи. А где граница между этими полюсами? Вот сколько раз в неделю надо делать влажную уборку, например? Как часто менять постельное белье?

– Достаточно следовать гигиеническим нормам. Прежде всего своевременно убирать пыль. Влажную уборку производить без добавления химических средств – они нужны в клиниках, где есть различные бактерии. А если пользуетесь "химией" (например, при мытье окон), ребенок не должен присутствовать. После уборки помещение тщательно проветривать, поскольку химические запахи раздражают дыхательные пути. Постельное белье менять раз в неделю.  

– Спасет ли от аллергии спорт, закаливание?

– Если у ребенка диагностировали аллергию или даже астму, он все равно должен вести полноценный образ жизни. Оздоровительная физкультура обязательна, а спорт – при отсутствии противопоказаний. В каждом случае требуется индивидуальный подход. Допустим, ребенок с аллергией на пыль охотно занимается спортивными танцами. Зачем лишать его удовольствия, если он хорошо переносит нагрузки и тренируется в большом чистом зале, где симптомы в виде чихания и кашля не проявляются?

Как предотвратить аллергию у ребенка

При заболеваниях органов дыхания показаны занятия в бассейне. Многие родители опасаются, что приступы аллергии будет провоцировать хлорка. Однако в современных бассейнах вода обрабатывается методом фильтрации, ультрафиолетом и другими безопасными способами.

– Некоторые специалисты говорят о психосоматической природе аллергии. Вы разделяете эту точку зрения?

– У аллергии многокомпонентная природа, и психогенный фактор играет очень большую роль. Например, негативные эмоции могут провоцировать приступы астмы. Ребенок сильно испугался, понервничал – и у него началась одышка. С легковозбудимыми детьми в нашей клинике работает психотерапевт – проводит сеансы, при необходимости назначает медикаментозную коррекцию. Однако утверждать, что все болезни, в том числе аллергические, от нервов, в корне неправильно.

Беседовала Ирина Барейко

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аллергия – одна из шести наиболее часто встречающихся патологий, сообщает ВОЗ. Еще 20 лет назад от данного заболевания страдали 20% населения, в наше время этот...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Польше осудили белорусского дальнобойщика, который насмерть сбил двух дерущихся на трассе водителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика