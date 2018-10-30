Как предотвратить аллергию у ребенка

Аллергия – одна из шести наиболее часто встречающихся патологий, сообщает ВОЗ. Еще 20 лет назад от данного заболевания страдали 20% населения, в наше время этот показатель удвоился, а к 2025 году, по прогнозам, достигнет 50%. Неудивительно, что многие врачи называют аллергию пандемией ХХI века. Существуют ли надежные способы уберечь ребенка от этого хронического недуга? Рождаются ли у родителей-аллергиков здоровые дети? Избавляться ли от домашних питомцев, если в семье появился малыш? На эти и другие вопросы обозревателя портала www.interfax.by ответил заведующий аллергологическим отделением 4-й городской детской клинической больницы г. Минска, главный внештатный детский аллерголог министерства здравоохранения Беларуси Дмитрий Буза.





– Какие виды аллергий наиболее распространены в Беларуси? Есть ли данные, сколько детей страдает от них?

– Аллергическое заболевание номер один во всем мире – аллергический ринит. При нем запускается реакция со стороны слизистой носа в ответ на контакт с аллергенами. Один из наиболее распространенных аллергенов – пыльца растений, поэтому симптомы заболевания проявляются в весенне-летний период, когда цветут растения. Человек, страдающий аллергией на пыльцу, при выходе на улицу начинает чихать, кашлять, у него заложен нос, слезятся глаза. Аналогичные симптомы возникают при аллергии на шерсть различных животных, пыль, плесневые грибы и др.

Международные популяционные исследования (проводятся на основе опросников) показывают, что те или иные проявления аллергического ринита имеет каждый третий человек. А вот данные официальной статистики (формируется на основе обращений в медучреждения) другие: диагноз выставлен всего 1-2% населения. В чем причина? Люди с легкими симптомами аллергического ринита не спешат к врачу, а значит, в медицинских документах их заболевание не отражается.





Имеет значение и возраст детей. Так, проявления дерматита наблюдаются у каждого четвертого-пятого ребенка первого года жизни. Гораздо реже с данным заболеванием сталкиваются подростки – в 1% случаев.

Минимальный разрыв между официальными и популяционными данными у бронхиальной астмы. Большинство заболевших обращаются к врачу, поскольку одышку, сильный кашель и тем более приступы удушья трудно игнорировать.

В Минске диагноз "бронхиальная астма" поставлен 2% детей, в целом по Беларуси цифра несколько меньше: 1,5% пациентов до 18 лет. В 2017 году в нашей стране на диспансерном учете состояли 22 тыс. детей с бронхиальной астмой, 23 тыс. с атопическим дерматитом, поллиноз был диагностирован у 6 тыс. детей.

– Известно, что горожане чаще сталкиваются с аллергией, чем сельские жители. В каких случаях "городские" родители, начиная с беременности, могут свести к минимуму развитие данной патологии у ребенка?

– Хроническая инфекция в организме будущих родителей – один из высоких факторов риска развития аллергии у ребенка. Поэтому при подготовке к беременности женщине и мужчине необходимо санировать все очаги инфекции. Важно полностью отказаться от курения, не только активного, но и пассивного.

В ожидании малыша женщина не должна злоупотреблять высокоаллергенными продуктами. Подчеркну, речь идет не об отказе от них, а об умеренном потреблении: не ешьте клубнику ведрами, не пейте молоко литрами. Исключать из рациона беременной высокоаллергенные продукты полностью нельзя, предупреждают специалисты.





– Насколько достоверны сведения, что дети, выросшие на грудном вскармливании, меньше подвержены аллергии?

– Грудное вскармливание на протяжении минимум четырех месяцев – эффективная профилактика аллергии у ребенка, это доказано многочисленными исследованиями. Причем важно, чтобы малыша приложили к груди сразу после родов.

– Как домашние питомцы влияют на иммунитет ребенка?

– Медики пришли к выводу, что наличие животного в доме, если оно было с самого рождения ребенка, снижает риск аллергии. Поэтому в наше время женщина при наступлении беременности не получает рекомендацию распрощаться с питомцем. Если животное провоцирует аллергическую реакцию – другое дело, а превентивные меры излишни. Своевременно делать уборку и не допускать, чтобы животное спало в одной постели (это снижает риск глистных инвазий), – вот что требуется от будущей мамы, неравнодушной к братьям нашим меньшим.





– Какова роль наследственного фактора? Можно ли предотвратить аллергию у ребенка, если родители аллергики?

– Аллергия имеет генетическую природу и чаще наследуется по материнской линии. Если оба родителя аллергики, вероятность развития заболевания у ребенка составляет 80%. К сожалению, существенно снизить риски пока невозможно. В подобной ситуации важно придерживаться рекомендаций, о которых я говорил выше.

Если не удалось наладить грудное вскармливание, ребенка необходимо кормить гипоаллергенными смесями. В них снижена концентрация молочного белка, который чаще всего провоцирует аллергию. Эта профилактическая мера снижает риск формирования пищевой аллергии, а впоследствии – и респираторной. В Беларуси гипоаллергенные смеси производятся.





– Вредные продукты – один из факторов риска аллергии. Какие продукты следует исключить из рациона ребенка?

– Питание любого ребенка – и здорового, и с риском аллергии, и аллергика – должно быть максимально приближено к натуральному. Продуктам с консервантами, красителями, усилителями вкуса, ароматизаторами, идентичными натуральным, в детском рационе не место. Из сладостей допускаются зефир, мармелад, пастила, но никак не конфеты неестественного кислотного цвета.

Есть категория натуральных продуктов, которые не рекомендуется давать детям в первые годы жизни. Например, морепродукты, орехи, грибы, виноград, ананасы, апельсины и другие "экзоты". Киви нередко провоцирует аллергическую реакцию, хотя широко распространено мнение, что этот зеленый фрукт безопасен.

Важно учитывать, что у жителей каждого региона своя генетическая предрасположенность к определенным продуктам. В Италии, морской стране, первый мясной прикорм – рыба, а первый сок – апельсиновый, и это нормально. А в Беларуси эти продукты могут спровоцировать аллергию, поэтому детям дают пюре из говядины или телятины и яблочный сок.

С трех лет рацион ребенка можно аккуратно расширять – при условии, что желудочно-кишечный тракт достаточно созрел. В противном случае возможны псевдоаллергические реакции.

– Одной из причин развития аллергии специалисты называют бесконтрольный прием лекарств. О каких препаратах речь – об антибиотиках или даже сиропах от кашля?

– Любое лекарство может вызвать аллергическую реакцию, поэтому важно взвешивать пользу и риск. Одной из причин широкого распространения аллергических заболеваний в мире считается массивная химизация.





Вот раньше не было препаратов от колик и для облегчения прорезывания зубов – и наши мамы и бабушки справлялись. А в наше время масса производителей предлагают капли, гели, таблетки на любой вкус – выбирай не хочу. На самом деле колики – нормальная реакция организма, они бывают у каждого второго ребенка. Прорезывание зубов – тоже не болезнь.

Установлено, что переизбыток медицинских препаратов вносит большой "вклад" в аллергизацию организма и ведет к появлению симптомов в будущем. Поэтому далеко не все случаи использования лекарств без согласования с врачом оправданны.

– В доме, где живет ребенок, должно быть чисто, но не стерильно, предупреждают врачи. А где граница между этими полюсами? Вот сколько раз в неделю надо делать влажную уборку, например? Как часто менять постельное белье?

– Достаточно следовать гигиеническим нормам. Прежде всего своевременно убирать пыль. Влажную уборку производить без добавления химических средств – они нужны в клиниках, где есть различные бактерии. А если пользуетесь "химией" (например, при мытье окон), ребенок не должен присутствовать. После уборки помещение тщательно проветривать, поскольку химические запахи раздражают дыхательные пути. Постельное белье менять раз в неделю.

– Спасет ли от аллергии спорт, закаливание?

– Если у ребенка диагностировали аллергию или даже астму, он все равно должен вести полноценный образ жизни. Оздоровительная физкультура обязательна, а спорт – при отсутствии противопоказаний. В каждом случае требуется индивидуальный подход. Допустим, ребенок с аллергией на пыль охотно занимается спортивными танцами. Зачем лишать его удовольствия, если он хорошо переносит нагрузки и тренируется в большом чистом зале, где симптомы в виде чихания и кашля не проявляются?





При заболеваниях органов дыхания показаны занятия в бассейне. Многие родители опасаются, что приступы аллергии будет провоцировать хлорка. Однако в современных бассейнах вода обрабатывается методом фильтрации, ультрафиолетом и другими безопасными способами.

– Некоторые специалисты говорят о психосоматической природе аллергии. Вы разделяете эту точку зрения?

– У аллергии многокомпонентная природа, и психогенный фактор играет очень большую роль. Например, негативные эмоции могут провоцировать приступы астмы. Ребенок сильно испугался, понервничал – и у него началась одышка. С легковозбудимыми детьми в нашей клинике работает психотерапевт – проводит сеансы, при необходимости назначает медикаментозную коррекцию. Однако утверждать, что все болезни, в том числе аллергические, от нервов, в корне неправильно.

Беседовала Ирина Барейко