В Беларуси отмечается рост депозитов в национальной валюте





По данным Национального банка Беларуси, наиболее существенно растут депозиты физических лиц, в то время, как юридические находят белорусским рублям другое применение.

Как отметил Нацбанк в своем статистическом обозрении, депозиты юридических лиц в национальной валюте на 1 октября 2018 года составили 5609,9 млн рублей и по сравнению с 1 октября 2017 года увеличились на 15%. Правда, если сравнивать с началом года, то тут у юридических лиц, напротив отмечается уменьшение депозитов на 3,4%.

Правда, депозиты юридических лиц в иностранной валюте на 1 октября 2018 года составили 3908,2 млн долларов и по сравнению с началом 2018 года уменьшились и вовсе на 9,7%. Это говорит об общей тенденции бизнеса вкладывать деньги в проекты, а не хранить на счетах.

Динамика физических лиц несколько иная. Их депозиты в национальной валюте на 1 октября 2018 года составили 6392,4 млн рублей и по сравнению с началом 2018 года увеличились на 15,6%. Если же сравнивать с 1 октября 2017 года, то рост будет еще больше - 21,5%.

С валютой несколько иная ситуация. Депозиты физических лиц в иностранной валюте на 1 октября 2018 года составили 7108,9 млн долларов и по сравнению с началом 2018 года уменьшились на 3,8% в то время как в 2017 году такой тенденции не отмечалось.