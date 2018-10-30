ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси отмечается рост депозитов в национальной валюте

31.10.2018 09:15 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси отмечается рост депозитов в национальной валюте

По данным Национального банка Беларуси, наиболее существенно растут депозиты физических лиц, в то время, как юридические находят белорусским рублям другое применение.

Как отметил Нацбанк в своем статистическом обозрении, депозиты юридических лиц в национальной валюте на 1 октября 2018 года составили 5609,9 млн рублей и по сравнению с 1 октября 2017 года увеличились на 15%. Правда, если сравнивать с началом года, то тут у юридических лиц, напротив отмечается уменьшение депозитов на 3,4%.

Правда, депозиты юридических лиц в иностранной валюте на 1 октября 2018 года составили 3908,2 млн долларов и по сравнению с началом 2018 года уменьшились и вовсе на 9,7%. Это говорит об общей тенденции бизнеса вкладывать деньги в проекты, а не хранить на счетах.

Динамика физических лиц несколько иная. Их депозиты в национальной валюте на 1 октября 2018 года составили 6392,4 млн рублей и по сравнению с началом 2018 года увеличились на 15,6%. Если же сравнивать с 1 октября 2017 года, то рост будет еще больше - 21,5%.

С валютой несколько иная ситуация. Депозиты физических лиц в иностранной валюте на 1 октября 2018 года составили 7108,9 млн долларов и по сравнению с началом 2018 года уменьшились на 3,8% в то время как в 2017 году такой тенденции не отмечалось.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Национального банка Беларуси, наиболее существенно растут депозиты физических лиц, в то время, как юридические находят белорусским рублям другое...
 
Новости дня
Новости разные
 
Скоро холода! А ваша печь готова к отопительному сезону?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика