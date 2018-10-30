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Обыграть БАТЭ, или Последний, призрачный шанс для брестского "Динамо" попасть в Лигу Европы
31 октября состоятся три перенесенных матча из 16, 17 и 18 туров
После 26-го тура «Витебск» единолично возглавил гонку за серебром, но сегодня команда Сергея Ясинского сразится с «Шахтером» и все может поменяться.
Минское «Динамо» поедет в Жодино к автозаводцам и в случае победы команды Олега Кубарева отставание от «Динамо» будет всего одно очко!
В Бресте местное «Динамо» сыграет против БАТЭ. Поражение брестчан очень сильно ударит по европейской надежде команды над Бугом.
Все матчи можно будет увидеть в прямом эфире на
«Шахтер» — «Витебск», 16.45;
«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Минск), 18.45;
«Динамо» (Брест) — БАТЭ, 20.45.
Положение в чемпионате:
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Сможет ли жодинское "Торпедо" обыграть минское "Динамо" и вплотную приблизиться к четвертому месту?
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