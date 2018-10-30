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Обыграть БАТЭ, или Последний, призрачный шанс для брестского "Динамо" попасть в Лигу Европы

31.10.2018 09:10 — Разное | Tut.by  
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31 октября состоятся три перенесенных матча из 16, 17 и 18 туров чемпионата Беларуси по футболу. Сыграют команды из лидирующей шестерки, после чего можно будет начинать осторожно прикидывать шансы команд на медали и считать очковые расклады на досрочное чемпионство БАТЭ.

После 26-го тура «Витебск» единолично возглавил гонку за серебром, но сегодня команда Сергея Ясинского сразится с «Шахтером» и все может поменяться.

Минское «Динамо» поедет в Жодино к автозаводцам и в случае победы команды Олега Кубарева отставание от «Динамо» будет всего одно очко!


Последний шанс для брестского «Динамо»? Фото: ФК «Динамо» (Брест)

В Бресте местное «Динамо» сыграет против БАТЭ. Поражение брестчан очень сильно ударит по европейской надежде команды над Бугом.

Все матчи можно будет увидеть в прямом эфире на VOKA.TV.

«Шахтер» — «Витебск», 16.45;

«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Минск), 18.45;

«Динамо» (Брест) — БАТЭ, 20.45.

Положение в чемпионате:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 БАТЭ 25 20 3 2 45 17 63
2 ФК Витебск 25 16 5 4 41 16 53
3 Шахтер 25 15 6 4 33 12 51
4 Динамо (Минск) 25 14 8 3 32 17 50
5 Торпедо-БелАЗ 25 14 4 7 29 16 46
6 Динамо (Брест) 25 12 9 4 45 25 45
7 Неман 26 11 6 9 28 26 39
8 ФК Слуцк 26 11 3 12 25 28 36
9 ФК Минск 26 6 9 11 31 31 27
10 Ислочь 26 6 9 11 15 31 27
11 ФК Гомель 26 7 5 14 14 30 26
12 ФК Городея 26 6 7 13 23 32 25
13 ФК Смолевичи 26 5 6 15 18 34 21
14 Луч 26 4 9 13 21 38 21
15 Торпедо (Минск) 26 4 6 16 14 35 18
16 Днепр 26 3 7 16 15 41 16

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сможет ли жодинское "Торпедо" обыграть минское "Динамо" и вплотную приблизиться к четвертому месту?
 
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