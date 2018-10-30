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31 октября состоятся три перенесенных матча из 16, 17 и 18 туров чемпионата Беларуси по футболу . Сыграют команды из лидирующей шестерки, после чего можно будет начинать осторожно прикидывать шансы команд на медали и считать очковые расклады на досрочное чемпионство БАТЭ.

После 26-го тура «Витебск» единолично возглавил гонку за серебром, но сегодня команда Сергея Ясинского сразится с «Шахтером» и все может поменяться.

Минское «Динамо» поедет в Жодино к автозаводцам и в случае победы команды Олега Кубарева отставание от «Динамо» будет всего одно очко!



Последний шанс для брестского «Динамо»? Фото: ФК «Динамо» (Брест)

В Бресте местное «Динамо» сыграет против БАТЭ. Поражение брестчан очень сильно ударит по европейской надежде команды над Бугом.

Все матчи можно будет увидеть в прямом эфире на VOKA.TV .

«Шахтер» — «Витебск», 16.45;

«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Минск), 18.45;

«Динамо» (Брест) — БАТЭ, 20.45.

Положение в чемпионате:

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