Дешевые квартиры для минчан, школа, торгово-развлекательный центр. Планы Смолевичей обновили

В ближайшее время в Смолевичах ожидается бум строительства: до 2020 года здесь построят 11 многоквартирных домов, школу, детский сад и первый торгово-развлекательный центр. Начнется реконструкция дороги Р53, связывающей спутник с Минском. Сейчас в «районе для минчан» на стадии ввода в эксплуатацию очередная девятиэтажка, рядом заложен фундамент дома на 240 квартир. Получается, планы по созданию города-спутника все же начали осуществляться?



Фото: Артем Качан

На бумаге город-спутник — это современный район у Смолевичского озера: с ровно расчерченными улицами, стоянками, инфраструктурой. В реальности — это 60 гектаров поля с крутыми холмами, с краю которого стоят три панельные девятиэтажки.





Две уже заселены, третью введут в эксплуатацию в ближайшее время. Перпендикулярно к четырехполосной улице Белореченская уже наметили новую — техника «режет» прямую линию через холмы.

Здесь заложили новый дом на 240 квартир. Он будет с переменной этажностью — 7, 8, 9 этажей из панелей Борисовского ДСК. Строительство УКС начал еще летом, но работы приостановились на этапе фундамента: стеновые панели из Борисова все никак не доедут.





При этом квартиры в доме уже раскуплены: «квадрат» здесь стоил 1200 рублей, что вдвое дешевле минского. Их покупали и минчане, и местные очередники. Дом сдать собираются в июле 2019 года. Директор смолевичского УКС Андрей Бартось говорит, что следующие четыре дома в этом районе застройки будут кирпичными, пятиэтажными, по разным проектам — всего на 300 квартир. Можно спрогнозировать, что стоимость квадратного метра в них будет выше, чем в строящейся панельке.

Школа и для иностранцев из «Великого камня»

Новый район рассчитан на 10 тысяч населения. По нашей информации, в ближайшее время город намерен привлечь инвесторов для строительства еще шести многоэтажных домов.

— Расти новый жилой район будет параллельно с возведением социальных объектов, — говорит Андрей Бартось. — Без них построить жилье можно, но как быть с детьми новых жителей? Детский садик, который был построен одновременно с первыми домами для минчан, уже заполнен.





Школу на 720 мест с бассейном и детский сад (тоже с бассейном) на 230 мест начнут строить после подтверждения финансирования, ориентировочно в 2019 году. В школе запроектировано 10 лингафонных кабинетов с современным оборудованием для изучения иностранных языков: 4 кабинета английского, 4 китайского и два — русского. То есть в ней изучать языки смогут и дети иностранцев из индустриального парка «Великий камень».

Если внимательно изучить детальный план микрорайона, изготовленный «Борисовпроектом», то можно заметить, что при проектировании применялись старые нормы по обеспечению жильцов машино-местами. Решать проблему будут выделением дополнительных парковочных мест вдоль улиц. Кстати, двор строящегося дома закроют для автомобилей: там — только детские площадки.

В Смолевичи приедет «Грин» и «5 элемент»

Участок земли, запланированный в проекте под торгового-развлекательный центр, уже продан с аукциона. Покупатель — ООО «ГлавИндустриястройИнвест». Компания собирается уже в ближайшее время приступить к возведению центра на 6,5 тысячи квадратных метров. Сейчас проект проходит согласования, начало строительства запланировано на январь-февраль 2019 г., сдача объекта — декабрь 2019 г.



Проект ТРЦ

— Часть торговых площадей — 2000 м2 — займет продуктовая сеть «Грин», — рассказала REALTY.TUT.BY Ольга Флейта, заместитель директора компании-застройщика. — Это будет большой полноценный магазин с собственным кондитерским цехом. Радует, что крупные торговые сети считают развитие в регионах не менее важным, чем в столице — подтвердили свое согласие «5 элемент», «Мила». Сейчас идет наполнение ТРЦ. В нем будут размещаться различные сегменты магазинов и услуг, востребованных среди населения города и района. Наши площади позволяют разместить фудкорт, кафе. Для детского развлекательного центра можно выделить часть ТРЦ с видом на озеро. Чтобы слышать мнение и пожелания смолевичан, мы завели свою страничку в instagram .





У центра будет своя большая автостоянка для посетителей.

Отметим, что крупных торговых центров в городе с населением в 20 тысяч до сих пор не открылось, а в новом районе для минчан вообще нет магазинов. Учитывая ожидаемый прирост населения, строительство крупного ТЦ можно считать необходимостью.

Поликлиника — попозже

В генплане нового района зарезервированы места для поликлиники и Дома культуры, но до 2020 года их строительство не запланировано. В городе есть большая поликлиника, и даже с учетом ожидаемого прироста населения ее достаточно. Вместо нее было бы логично построить частный медицинский центр — его в Смолевичах нет.

После реконструкции к «Дожинкам» старый кинотеатр «Родина» превратился в «Смородину» — молодежный развлекательный центр с караоке и баром. Теперь в городе негде посмотреть кино на большом экране, поэтому на месте проектируемого ДК можно было бы построить кинотеатр.

Роман с «Великим камнем»

Градостроителями Смолевичи рассматриваются не просто как город-спутник, но и как часть «Великого камня». Для транспортной связи с индустриальным парком планируется проложить дорогу с путепроводом над железной дорогой от автомагистрали М1 через Смолевичи до дороги Р53. Это решит главную транспортную проблему города — ежедневные пробки у переезда. Железная дорога делит райцентр пополам, автомобилистам приходится ждать проезда электричек и товарняков по несколько раз в день.

Еще одна хорошая новость — реконструкцию дороги Р53 от Кургана Славы начнут уже в следующим году.

В планах еще и проведение третьей ветки железной дороги до станции Заречная (здесь сейчас находится стоянка маршруток) — тогда население города сможет в полной мере воспользоваться скоростными электричками. Правда, когда это случится — неизвестно.



Фото: Артем Качан

В следующем году хотят также построить водовод от новой станции обезжелезивания в микрорайоне Липки (возле М1. — Прим. TUT.BY) до нового района. Теперь он запитан от старых скважин, жители жалуются на качество водопроводной воды. Одновременно будет решен вопрос с утилизацией канализационных стоков.

На пути к реализации задуманного есть и препятствия. Например, если первые дома возводились с поквартирным отоплением, то для теплоснабжения новых жилых домов потребуется строительство котельной, на которую нужно дополнительное финансирование. Получается, что и дома без нее нельзя построить, и котельная без инвестиций невозможна. Поэтому для развития города важно, чтобы в него поверили частные инвесторы.

Вторая часть проектируемого района для минчан будет осваиваться после 2020 года.