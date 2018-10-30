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«Сделали, забыли, заткнулись и сидите тихонько». Как в минской гимназии требуют вступить в БРСМ

31.10.2018 09:21 — Разное | KYKY  
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В интернете появилась запись того, как в одной минской гимназии замдиректора по воспитательной работе требует от детей вступать в БРСМ. Видео прислал ученик, а опубликовало «Радыё Свабода» со скрытыми именами детей и номером гимназии. Как пишет «Наша Нiва», запись прошлгодняя, но такого рода беседы всё ещё остаются обычным делом.

На видео происходит конфликт − дети не хотят вступать в БРСМ, некоторые говорят, что им так посоветовали родители. Замдиректора утверждает, что в 14 лет можно и самостоятельно принимать решения. Отметим, что по статье 4.1 устава ОО «БРСМ» для вступления в организацию лица в возрасте от 14 до 16 лет «должны иметь письменное разрешение своих законных представителей». Однако замдиректора считает, что «если сказала родина, то комсомол ответил: «Есть!»

«Наша Нiва» передала анонимный комментарий одного из районных секретарей. По его словам, в Минске с 2017 года нет бумажных билетов, о которых говорят в видео. Сейчас в организации выдают пластиковые карточки, на которые не надо приклеивать фото − всё делается на компьютере. Это доказывает, что видео старое. 

Имена и отчества директора и преподавателей в видео не «запикали», и выяснилось, что речь идёт о 31-й гимназии. «Наша Нiва» связалась с одной из преподавательниц, о которых говорят на записи, но та отказалась комментировать ситуацию и добавила, что уже не работает в учебном заведении.

Цитаты

  • «Значит, кому надо? Я бы всё объяснила вам, дети. Либо вы граждане Республики Беларусь, либо вы свой патриотический долг должны выполнять или нет? Я что, должна по всем статьям, по всем проверкам должна пойти из-за вас? Да скажут: что ж за воспитательная работа в N-й гимназии? Поставить они могут, просто тупо сделать эту цифру»;
     
  • «Хотите вы − не хотите, забрали этот билет, взяли в зубы, положили дома на полочку и сидите, заткнитесь! Всё! Я уже с вами как со взрослыми людьми говорю»;
     
  • «Антисоветчина какая-то, антибеларушчына какая-то. Вы не поддерживаете политику президента нашего, стало быть?»;
     
  • «БРСМ этот задрыпанный не можем сделать. Да что ж это за отношение такое! Дети, подумайте, пожалуйста! Сделали, забыли, заткнулись и сидите тихонько − никто вас трогать не будет»;
     
  • «Вам аттестат, не дай бог, с таким вот поведением испортить, как два пальца − это я вам говорю. Если, не дай бог, я ещё раз подобный тон услышу из каждого из вас. Перед вами стоит женщина в первую очередь. А вы тут стоите ржёте, а ты с бананом со своим [Речь идёт о пенале ученика − Прим. KYKY]».

Читайте по теме: Глава БРСМ назвал куропатские расстрелы «фактами в стиле Рен ТВ». Потом извинился

 
Теги: Минск
 
 
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В интернете появилась запись того, как в одной минской гимназии замдиректора по воспитательной работе требует от детей вступать в БРСМ. Видео прислал ученик, а...
 
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