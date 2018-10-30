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В Индии построили самую высокую статую в мире

31.10.2018 08:49 — Разное | Аргументы и факты  
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В Индии построили самую высокую статую в мире
Reuters


В Индийском штате Гуджарат построили самую высокую в мире статую, которую назвали статуей Единства, сообщает Reuters. Она выше, чем статуя Христа в Бразилии (38 м) и статуя Свободы в США (93 м). Высота монумента - 182 м.

В Индии построили самую высокую статую в мире Адское счастье. Специальный репортаж «АиФ» из трущоб Мумбаи

Памятник установлен в честь Валлабхаи Пателя, последователя Махатмы Ганди, которому приписывают объединение штатов Индии в единое государство. Скульптура Валлабхаи Пателя состоит из 40-метрового постамента и 142-метровой статуи. На уровне 153 м установлена смотровая площадка, которая может одновременно вместить до 200 человек.

Статую построили за пять лет. Ее стоимость – $430 млн.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Статую построили за пять лет. Ее стоимость – $430 млн.
 
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