Компания Apple презентовала обновленные версии MacBook Air и iPad

Корпорация Apple 30 октября презентовала новые модели MacBook Air и iPad в оперном театре Говарда Гильмана в Нью-Йорке, трансляцию демонстрировал официальный сайт корпорации.

Дизайн ультрабука сделан в стиле последних моделей MacBook Pro. У новой модели 13,3-дюймовый дисплей Retina с разрешением в 4 млн пикселей, два порта Thunderbolt 3, сканер отпечатков пальцев Touch ID, а за безопасность пользователя отвечает чип Т2. Покупателям предлагают корпуса трех цветов: "серый космос", "серебристый" и "золотой".

Новые iPad Pro имеют безрамочный экран во всю фронтальную панель. На планшете нет больше кнопки Home, разблокировка происходит с помощью системы распознавания лиц Face ID. Для зарядки используется USB Type-C вместо привычного Lightning. Планшет будет доступен с 11- и 12,9-дюймовыми экранами.