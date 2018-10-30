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Компания Apple презентовала обновленные версии MacBook Air и iPad

31.10.2018 08:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Компания Apple презентовала обновленные версии MacBook Air и iPad
epa.eu

Корпорация Apple 30 октября презентовала новые модели MacBook Air и iPad в оперном театре Говарда Гильмана в Нью-Йорке, трансляцию демонстрировал официальный сайт корпорации.

Компания Apple презентовала обновленные версии MacBook Air и iPad Нюансы iPhone 8 и 8 Plus, которые делают смартфоны уникальными

Дизайн ультрабука сделан в стиле последних моделей MacBook Pro. У новой модели 13,3-дюймовый дисплей Retina с разрешением в 4 млн пикселей, два порта Thunderbolt 3, сканер отпечатков пальцев Touch ID, а за безопасность пользователя отвечает чип Т2. Покупателям предлагают корпуса трех цветов: "серый космос", "серебристый" и "золотой".

Новые iPad Pro имеют безрамочный экран во всю фронтальную панель. На планшете нет больше кнопки Home, разблокировка происходит с помощью системы распознавания лиц Face ID. Для зарядки используется USB Type-C вместо привычного Lightning. Планшет будет доступен с 11- и 12,9-дюймовыми экранами.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
Ссылка на источник 24
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Дизайн ультрабука сделан в стиле последних моделей MacBook Pro, а новые iPad Pro имеют безрамочный экран во всю фронтальную панель
 
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